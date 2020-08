Fue a principios de agosto cuando nos enteramos de que lo que parecía una pareja idílica, nolo era tanto, y por eso nos sorprendió la ruptura de la ex tronista Lola Ortiz y la DJ Vanesa Klein. La canaria contó todo en un vídeo para su canal de MTMad, y lo cierto es que se mostraba completamente rota a pesar de haber sido ella quien decidió cortar: "En esta vida estoy para ser feliz y, si hay algo con lo que no lo estoy, lo hablo y busco una solución. En este caso creo que no tenía más sentido. Te cuadra o no te cuadra. Las últimas semanas discutíamos mucho, teníamos diferencias, ella pensaba una cosa y yo otra", contó Lola.

Mediaset

La también ex superviviente estaba dispuesta a tener una buena relación con Vanesa, pero el enfado del momento les impidió tener esa conversación... hasta ahora. A pesar de que la cantante borró todas sus fotos con Lola en un arrebato, parece que, con el paso de las semanas está más tranquila, y así lo ha contado Lola: "Hemos tenido una conversación. Una semana después de la ruptura ella se puso en contacto conmigo... y muy bien. Yo la quiero, es una persona muy especial para mí y la quiero seguir teniendo en mi vida, y estoy muy feliz porque me dijo que ella también. Evidentemente, todavía no: las dos tenemos que pasar un proceso y no podemos ser amigas ya, pero bueno, ha habido un entendimiento", apuntó en su canal sin ocultar su sorpresa por ese cambio de actitud.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

"Yo me reía un montón con ella y me gustaba estar con ella, y aunque no ha funcionado como pareja, ¿por qué no podemos seguir siendo amigas?", se pregunta, en un momento que, además, no está siendo nada fácil para ella: "Este está siendo un verano más familiar de lo normal. Algunos ya sabéis que durante la cuarentena falleció mi padre de cáncer, y ahora, al volver a mi casa, vamos a tirar las cenizas al mar, que era lo que él quería... pero, aunque ha sido difícil, estoy bien, deseando pasármelo bien, porque sabéis que soy muy disfrutona, sin ganas de conocer a nadie por el momento y trabajando mucho", ha aclaro. ¡Cómo nos gusta verla, a pesar de los problemas, con una sonrisa!

Nuestros favoritos Vestido de lino Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla 100% algodón Oscar Apparels Pack 5 x 10,98 € Blusa Amitie 39,99 € - 11,99 € COMPRAR Bandolera Cortefiel 49,99 € - 17,99 € COMPRAR Crema ácido hialurónico Satin Naturel 18,97 € Masajeador anticelulítico Ardes 78,90 € - 38,31 € Endurecedor de uñas Química Alemana 20,90 € Crema corporal Elizabeth Arden 16 € - 12,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io