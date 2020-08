Oriana Marzoli e Ivan mantienen una discusión delante de sus seguidores

Oriana Marzoli ha querido celebrar sus 100 programas en 'Mtmad' recordando algunos de los momentos más comentados de su canal. Entre los vídeos más vistos se encontraba uno que grabó junto a Violeta Mangriñán, con quien acabó rompiendo su amistad. Al recordar este momento, la ex concursante de 'La casa fuerte' se ha puesto sentimental y ha hablado sin tapujos acerca de lo que siente por su ex amiga. "De no haber sentido que me absorbía no habría pasado nada de esto", ha aclarado. Sin embargo, pese a todo lo ocurrido ha admitido que no le guarda ningún tipo de rencor. "Sé que ella piensa eso pero no es verdad", ha reconocido.

Además, Oriana ha sorprendido confesando que hubo un momento en el que pudieron volver a retomar su amistad. "Pienso que a lo mejor solo necesitábamos un descanso, como algunas parejas. Mucha gente intervino y estropeó lo que podría haber vuelto a ser una amistad", ha explicado. Sin duda, una posibilidad que parece que vuelve a ser imposible que pueda darse.

Oriana Marzoli ha dejado claro que le desea lo mejor tanto a Violeta como a Fani. Sin embargo, hay otras personas que ya no están en su vida y de las que no puede decir lo mismo. Este es el caso, por ejemplo, de Aless Gibaja. La ex concursante de 'La casa fuerte' ha desvelado que "no lo echa de menos". Para ella, "la traición" que sufrió de su parte fue "demasiado grande como para poder olvidarlo".

En cuanto a Steisy, la ex superviviente ha dejado claro que nunca fue su amiga. "Era mi compañera de trabajo y ya está. Nunca quedaría con ella".

Con la persona con la que sí ha conseguido reconciliarse es con Laura Matamoros. Oriana ha admitido que en su momento se enfadó mucho con ella al ver cómo le llamaba "choni" en 'Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition'. Sin embargo, parece que ya han conseguido solucionarlo. "Hablé con ella y lo arreglamos", ha reconocido.

De esta forma, Oriana ha celebrado sus 100 programas dejando claro en qué situación se encuentra cada una de las amistades que ha tenido y que por un motivo o por otro no terminaron bien.

