Selena Gomez no para de trabajar ni en medio de una pandemia. La cantante de los 190 millones de seguidores en Instagram está de enhorabuena, y es que este viernes, 28 de agosto, ¡estrena su canción junto al grupo de k-pop de moda, Blackpink! La canción se llamará 'Ice Cream', así que, para celebrarlo con todos sus fans, Selena lo tenía muy, muy fácil: resulta que su heladería favorita de Nueva York, Serendipity, le ha propuesto un proyectazo: crear su propio sabor de helado para que ella y todos sus seguidores celebren el lanzamiento, y ella ha dicho que sí. Pero ¿a qué sabe?

Parece que el favorito de la artista es del de 'cookies&cream', con el detalle de que los trozos de galleta van relleno de dulce de leche el helado en sí es de vainilla rosa. Vamos, una delicia que, si en algún momento podemos ir a Nueva York (aunque está la cosa complicada por culpa del coronavirus), pensamos probar: "No pude emocionarme más cuando me propusieron unirme al equipo de propietarios de Serendipity. En honor al lanzamiento de 'ICE CREAM', he creado 'Cookies&Cream Remix'", ha contado ella misma en Instagram.

Por otro lado, Selena ha utilizado esta cuarentena para alegrar a sus fans más nostálgicos, y es que muchos millennials se criaron con la serie 'Los magos de Waverly Place', donde Selena era protagonista... y a principios de este mes de agosto algunos de los personajes realizaron un directo de reencuentro como regalo para sus fans. ¿Volverán algún día a la pequeña pantalla?

