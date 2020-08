Kiko Hernández celebra su cumpleaños en directo en 'Sálvame'.

La celebración ha acabado con todos los colaboradores embadurnados de chocolate y merengue.

Kiko Hernández está de enhorabuena. A pesar de que a Hernández no le gusta celebrar su cumpleaños, el colaborador de televisión lo ha celebrado por todo lo alto en directo en 'Sálvame'. Eso sí, ha sido toda una sorpresa para el ex concursante de 'Gran Hermano'. Sin esperarlo, el programa de televisión le ha rendido a Kiko un sentido homenaje por su 44 cumpleaños. No obstante, parece que el que ha hecho el vídeo no tenía muy claro cuántos años cumplía el televisivo porque, en vez de 44, que son los que cumple realmente, le han puesto 50. Un cambio de edad que no le ha sentado nada bien a Kiko: "Yo no cumplo 50 años, cumplo 44. Puedo enseñar mi Documento Nacional de Identidad".

"El que ha hecho este vídeo que mire la edad de su padre, de su madre, de su abuelito o abuelita, pero yo desde luego cumplo 44 años, no me quito años, pero tampoco me pongo, ¿vale?", añadió.

Tras esto, Kiko ha recibido una tarta de manos de María Patiño y Chelo García-Cortés con una vela que ponía 50 años. Algo que no gustó nada al colaborador que no dudó en tirar al suelo o, mejor dicho, en la cara de sus compañeras. "Por favor, que os voy a tirar la tarta. Ya veréis dónde va a acabar la tarta...", avisó el colaborador.

Dicho y hecho. Hernández cogió la tarta y empezó una 'guerra' con todos sus compañeros de chocolate y merengue. Vamos que, al menos, un cumpleaños dulce ha tenido. Y es que, tras la guerra de la tarta, no sabemos si María Patiño era ella o 'Payasín'.

Un momento muy surrealista que, lejos de terminar en cabreo, ha finalizado con Kiko, que disfrutó de su cumpleaños con sus hijas en Santander el pasado fin de semana, pidiendo un deseo muy bonito para todos: "Solo pido que la pandemia acabe lo antes posible ".

