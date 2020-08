Kiko Rivera nunca ha escondido que ha sido un derrochador, pero ahora, con su casa, su mujer, dos hijas y una pandemia, se está viendo con el agua al cuello. Su mala cabeza le llegó a jugar malas pasadas hace años, cuando se vio absolutamente sin un euro en el bolsillo, de lo cual siempre ha dicho que se arrepiente, y aunque parecía que poco a poco se iba recuperando gracias al éxito de sus canciones, sus conciertos y sus bolos, el coronavirus ha dado al traste con todo eso. Sin embargo, su falta de liquidez ha venido dada por su decisión de no trabajar. ¿Por qué?

Él mismo lo ha contado en sus redes sociales: a las restricciones que se está poniendo al ocio nocturno, hay que sumarle su situación familiar: "Me han llamado para trabajar este verano pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año por precaución. No me compensa todo el dinero que me puedan dar y que yo se lo pueda transmitir a mi familia", ha dicho en referencia a la COVID-19, así que ha preferido ser prudente: "Mis hijas son pequeñas, mi abuela mayor... No me puedo meter en jaleos de esos. Ya vendrán tiempos mejores. Hay que adaptarse. Que cada uno esté con su conciencia como quiera".

Además, hace unos días confesó en un directo con Tamara Gorro que lo que gana no da para cubrir los gastos de su casa, y es por eso que se está viendo ahogado por las deudas: "No tengo problema en decirlo: sólo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero tengo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho", se lamentaba.

¿Cambio de rumbo?

Últimamente, Kiko se está mostrando mucho más centrado que de costumbre, y parece que el estilo de vida que llevaba antes, ostentoso sin frenos, ha tocado techo. Ahora, Kiko muestra su faceta más familiar en las redes, y hasta ha cambiado su cuenta de Twitter: "Mi nueva cuenta de Twitter. La otra ha sido eliminada por motivos personales", escribía. ¿Qué habrá pasado...?

