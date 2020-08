Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez dejan atrás sus diferencias y disfrutan de un día en familia

La ex tronista se sincera y cuenta todo sobre la enfermedad de su hijo

A través de su confesionario, Kiko Hernández ha hecho saltar todas las alarmas. El colaborador de 'Sálvame' ha contado en primicia que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han sido vistos juntos en el Parque de Atracciones Holidayworld Maspalomas de Las Palmas de Gran Canaria. Un evento al que han acudido junto a su pequeño, Nyan. Sin duda, una noticia impactante teniendo en cuenta que hasta hace unos días la ex gran hermana no paraba de reprocharle al padre de su hijo que no estuviese nunca pendiente del pequeño.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A través de su canal de 'Mtmad', la ex tronista no ha parado de mandar numerosos mensajes a Jesé Rodríguez donde expresaba todo lo que sentía hacia él. Aurah Ruiz siempre le ha recriminado al futbolista no haber estado en los momentos más difíciles de su hijo, que sufre una enfermedad congénita. "Mientras él se gasta 600 mil en un anillo, su hijo pasa pena y a su familia endeuda", ha sido otra de los reproches que le ha hecho a través de sus redes sociales.

El conflicto de ambos ha sido tan grave que Jesé Rodríguez llegó incluso a interponer una demanda por acoso contra Aurah Ruiz. Una decisión que causó un gran revuelo y que dañó mucho a la ex gran hermana.

Gtres

Ahora, según ha contado Kiko Hernández, parece que ambos han conseguido llegar a un acuerdo para poder disfrutar de un divertido día en familia junto a su pequeño. ¿Qué habrá pasado para que cambien tanto las cosas? Sea lo que sea nos alegramos por este entendimiento.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io