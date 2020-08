La presentadora de 'Supervivientes' y su nuevo churri, el artista gaditano Adrián Torres, disfrutan de las playas de Formentera.

Como todos los lunes, '¡Qué Me Dices!', tu revista del corazón más divertida, ya está en tu kiosco con un nuevo número lleno de refrescantes noticias. Como tema principal, te presentamos al nuevo novio de Lara Álvarez. La periodista asturiana ha decidido poner un pintor en su vida y está ilusionada con Adrián Torres, un artista gaditano, con el que intercambia corazones en las redes sociales y ha pasado unos días en las playas de Formentera. Allí, a la orilla del mar Mediterráneo, la pareja presumió de cuerpazo y de complicidad además de besos y abrazos. Las Baleares no han sido el único lugar en el que la pareja ha paseado su amor. Lara y Adrián también han sido vistos en las playas de la costa de Cádiz y es que el artista tiene su estudio en Conil de la Frontera.

Además de presentarte al nuevo amor de Lara Álvarez, en nuestro nuevo número que ya está en el kiosco te enseñamos las fotos más 'hot' de Lidia Torrent y Jaime Astrain. La pareja disfrutó de la playa y de su amor y nos dejaron imágenes de lo más apasionadas.

También podrás ver cómo están siendo las merecidas vacaciones de Kiko Matamoros y su novia, Marta López, en México. La pareja disfruta de un idílico complejo en Tulum donde el colaborador recarga pilas para volver al trabajo con los mimos de su chica. Todas éstas y muchas más noticias, en la revista '¡Qué Me Dices!' que ya está en tu kiosco. ¡Corre a por ella!

