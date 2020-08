Kiko Hernández celebró su cumpleaños con una guerra de chocolate.

Patiño acabó marcándose un 'Borrego'.

A pesar de que no quería, a Kiko Hernández no le quedó más remedio que celebrar su 44 cumpleaños ayer en directo en 'Sálvame'. No obstante, no fue para nada una velada tranquila. Y es que lo que prometía ser una celebración serena, acabó con una guerra de chocolate sin precedentes. Hernández, que se cabreó porque, en vez de un 44, le pusieron un 50, cogió la tarta y la lanzó a la cabeza de María Patiño y Chelo García-Cortés acabando con las dos llenas de chocolate y merengue, especialmente la presentadora de 'Socialité', que continúo con la guerra de tartas. ¿A qué episodio os recuerda este momento?

Pues bien, podríamos decir que Patiño se marcó un 'Borrego', pero con mejor humor. Fue en 'Sálvame Okupa' cuando la hermana de Terelu Campos, Carmen Borrego, al ser elegida como la más egoísta de la casa, recibió un tartazo del ya archiconocido 'Payasín'. Una situación que acabó con Carmen completamente rota.

Mediaset

Sin embargo, María se tomó, sin duda, mucho mejor. Y es que, lejos de derrumbarse, la presentadora no dudó en coger tarta para lanzársela al ex concursante de 'Gran Hermano' con todas sus fuerzas.

Gtres

Tras este momentazo que nos brindaron en directo, Patiño salió del plató para limpiarse y pasó todo el programa con una toalla en la cabeza al más puro estilo Audrey Hepburn. Pero, eso no fue todo. Y es que la colaboradora salió de esta guisa de las instalaciones de Telecinco junto a Chelo y Kiko, sus queridos compañeros de 'batalla'.

Gtres

Todo esto cuando María está a punto de volver a ponerse al frente de 'Sábado Deluxe' tras su parón veraniego. En concreto, será este 29 de agosto cuando la presentadora retomará el programa con nuevas historias que contarnos.

