María Patiño, en el centro de todas las críticas del colaborador.

Kiko Matamoros sale en defensa de su novia.

Kiko Matamoros no deja de estar en el centro de la polémica. El televisivo está disfrutando de unas románticas vacaciones con su chica, Marta López, en una paradisíaca isla de México tras sus complicadas intervenciones después de su extirpación de vesícula hace unos meses. Pero, parece que ni durante su descanso estival tiene un momento de relax. Tras las informaciones que María Patiño ha vertido sobre Marta hoy en 'Sálvame', Matamoros ha querido entrar en directo para defender a su pareja y arremeter durante contra la presentadora de 'Socialité'.

Antes de enzarzarse con Patiño, Kiko ha querido defender a Marta. “Por parte de Marta, no ha habido nunca ningún interés en que yo me lleve mal con mis hijos. Todo lo contrario, ha hecho todo lo posible para que yo tenga buena relación con mis hijos. Cuando ella ha sido la agraviada en todo momento. Que dejen de mentir en ese sentido que es lo único que me interesa. Por Marta y mis hijos”, aseguró.

Fue entonces cuando arremetió contra María. “Eres muy falsa, manipuladora, machista y mala. Deberías aprender más sobre periodismo. Ya nos veremos la cara muy pronto en un plató. No has parado de darme puñaladas. Eres una reventada”, dijo.

“A mí amenazas ninguna. Que sino te quedas con tu chica en la isla. Te sacare las pruebas cuando nos veamos que sé que es muy pronto. Veo que hay varias personas obsesivas, no solo es tu chica con tu hija”, sentenció la presentadora.

Respecto a su relación con Makoke, el colaborador fue muy claro. “No tengo ni ganas de verla ni de escucharla. Lo único que le digo es que facilite la relación con mi hija, no que ponga piedras”, añadió.

