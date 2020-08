La vida de Aurah Ruiz ha dado, en los últimos meses de verano, un giro de 180 grados. La última vez que supimos de ella fue en junio, mes en el que decidía retirarse de su canal de 'MTMad' para tomarse unas semanas de vacaciones. Con el coronavirus rondando, la ex gran hermana estaba muy preocupada por la salud de su hijo, que tiene una enfermedad rara crónica, y necesitaba desconectar del mundo. Ahora, sin embargo, ha vuelto, y nos ha puesto al día sobre lo que ha cambiado su vida...

Estos días, Aurah está siendo noticia precisamente por su tregua con Jesé, el padre de su hijo, con el que se la ha visto por Gran Canaria felizmente acompañados de su hijo en común, pero las novedades van mucho más allá: en junio la dejamos con un proyecto de novio, y nos ha puesto al día de cómo va su relación... aunque, más bien, no va: "Se me destrozó lo que tenía con alguien", ha asegurado.

Aurah Ruiz Instagram

También ha cambiado de casa durante este verano, y ha decidido irse a vivir con sus amigos: "Nos hemos ido todos mis amigos y yo a vivir a una villa, como una familia feliz, y con baby Nyan", ha apuntado. Para ella, además, es mucho mas fácil así, ya que siempre cuenta con la ayuda de sus amigos para las guardias del pequeño (en las que le hacen controles cada pocas horas de sus niveles de glucosa), y juntos pasaron una pequeña cuarentena: "Vino una amiga, que es como mi hermana, y estuvimos confinadas un mes. También me he cortado el pelo. Luego hubo un día que me quedé en la calle tirada con mis amigos y nuestros hijos y le tuve que pegar una patada a la puerta…", ha rememorado. Vamos, que ha tenido un verano movidito.

Aurah Ruiz Instagram

Pero lo mejor aún estaba por llegar, concretamente en el cumpleaños de su amigo Andoni, en el que acabó ¡en urgencias a las 4 de la mañana! "Otra cosa que me pasó es que, con este verano tan raro, que yo quería viajar y no he viajado, un día dije ‘necesito emborracharme’. Sí, yo también bebo de vez en cuando. Pero claro, no me di cuenta de que ahora estoy más delgada porque estoy entrenando, llevaba tiempo sin beber… y dije ‘venga, me lo voy a beber todo’. Acabé en urgencias, pero nadie lo supo. Muy mal. Desde ese día no he vuelto a beber. Ahora sólo Coca Cola Zero y agua", ha contado. ¡Menudo verano... y eso que todavía no ha acabado!

