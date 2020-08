Si tenemos que nombrar a una sola modelo que nos parezca prácticamente perfecta por curvas, medidas y cara, esa es, sin duda, Emily Ratajkowski. La modelo del apellido indeletreable está de toma pan y moja, y lo hemos podido comprobar con las últimas fotos que nos han llegado de ella desde Los Hamptons, donde está veraneando con su maridito, el actor Sebastian Bear-McClard (el día que tengan un hijo, a ese niño le tendrán que poner un punto extra sólo por escribir bien sus apellidos en los exámenes...). Allí, Emily se ha dejado tostar por el sol mientras ha lucido anatomía de infarto.

La joven está buenorra, y a sus 29 años lo sabe: un pecho firme, abdominales de acero dos piernas como dos columnas y un trasero que quita el sentido. ¡Menuda suerte 'el Sebas'! Lo que no entendemos es cómo después de que su churri se pusiera boca abajo para lucir retaguardia mientras leía un libro, él fuera capaz de estar con el móvil sin atender a lo que estaba pasando más allá del aparatito... ¡Si es que los hay con suerte y no se dan cuenta!

Tras unos baños y unas horas al sol (que tampoco hay que pasarse), la pareja recogió los bártulos y se marchó a su casa/mansión (en la zona, las casas más baratitas rondan el millón de dólares). ¿Se habrán cruzado con Beyoncé, Alec Baldwin o Scarlett Johansson, que también tienen casa por allí y están pasando estos días de vacaciones en los alrededores?

