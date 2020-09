Llevan un año juntos y están más enamorados aún que el primer día. Así lo demostraron Lidia Torrent y Jaime Astrain la semana pasada en Ibiza, donde han pasado unos días de vacaciones llenos de pasión desenfrenada. No hay más que ver las fotos que nos han llegado de ellos en aguas pitiusas: el manoseo, a la orden del día, y los besos en cualquier parte del cuerpo, tampoco faltaron. Hasta parece que se atrevieron a hacer algunas acrobacias acuáticas, pero Jaime, que de tonto no tiene un pelo, decidió que lo mejor era meterle un poquito de mano a su novia, aprovechando que estaban en el agua lejos de miradas curiosas... y ella encantada, no faltaba más (como para no, con ese maromo...).

Desde luego, no se puede decir que Jaime no sea un caballero: para evitar que su chica se hiciera daño con las piedras de la orilla, la llevó en brazos hasta el agua, mientras ella, que lucía espectacular en un trikini rojo, hacía como que no quería. Eso sí, parece que él luego se cobró el favor en carnes... ¡Menudo par de pájaros!

A pesar de que ambos ya están en Madrid, según hemos podido comprobar en sus redes sociales, siguen de lo más relajados: el pasado jueves aprovecharon para subir a una de las terrazas más famosas de la capital para tomar uno cócteles. Él está deseando volver a su trabajo como comentarista de partidos en 'El chiringuito', entre otros proyectos, y ella, mientras tanto, tendrá que esperar para retomar su papel como camarera en 'First Dates': el coronavirus dio al traste con la nueva temporada, y, de momento, quizá tenga que esperar un poquito más...

