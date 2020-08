El colaborador de 'Sálvame' y su novia recargan pilas en México tras unas semanas complicadas por la delicada salud de Matamoros.

A pesar de encontrarse de vacaciones, Kiko no olvida sus conflictos con Makoke y María Patiño ni sus problemas con su hija Anita.

Pasó unos días malísimos con la complicación de su operación de vesícula, por la que ha perdido 14 kilazos. Por eso, Kiko Matamoros, nada más recibir el alta e incluso con un catéter puesto, cogió un avión y se marchó a México. Allí, el colaborador ha disfrutado de unos días de relax junto a su amor, Marta López. "Era un viaje que él le había prometido a Marta y quería hacerlo sí o sí", dijo su amigo Rafa Mora. Allí se han instalados en varios hoteles 'boutique' frente al mar. "Aquí es imposible no relajarse", ha escrito él en su perfil de Instagram. La pareja ha utilizado sus redes sociales para dar cuenta de sus vacaciones y ha mostrado los alojamientos de lujo por los que han pasado.

Agencias

Agencias

Kiko y Marta disfrutaron de una comida en una terraza y el colaborador quiso agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo que había recibido en estos días. "Gracias por tanta generosidad y cariño", les ha dicho a sus seguidores, que no han parado de darle ánimos tras su ingreso. A pesar del relax y los buenos momentos que están viviendo en México, Matamoros no se olvida de sus conflictos en España. Continúa con su enfrentamiento con Makoke, su ex y madre de su hija Anita, de la que, ahora mismo, está distanciado. "El distanciamiento entre mi hija y su padre no se llama Marta, se llama Kiko, y tú no eres ejemplo de nada…", le reprochó Makoke a su ex.

Toda precaución es poca…

@martalopezalamo Instagram

@martalopezalamo Instagram

Kiko todavía está muy delicado de salud y se ha marchado de viaje aunque sus médicos no se lo aconsejaran. Eso sí, la pareja ha extremado las precauciones. Han llevado mascarillas y Kiko ha comido (como ha mostrado en su IG) lo que necesitaba. Además, Isabel Rábago dijo que el colaborador estaba en contacto con la Embajada Española y además tenía localizado el mejor hospital por si acaso. Y, sobre todo, Marta seguro que ha seguido haciendo de enfermera, que no todo iban a ser fotos para los stories...

