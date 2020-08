La cantante y su chico han decidido ampliar la familia dando la bienvenida a un perrito, Dexter.

Hace un año salió a la luz la relación entre la cantante Dua Lipa y el modelo Anwar Hadid, hermano de las hermanísimas Gigi y Bella Hadid. Desde entonces la pareja se ha vuelto inseparable.

Anwar Hadid, de 21 años, ha pasado de ser famoso por ser el hermanísimo de las Hadid a serlo por ser el novio de Dua Lipa. La estrella de los escenarios hizo pública su relación con Anwar hace un año y desde entonces la pareja se ha vuelto inseparable. Juntos disfrutan de escapadas, salidas y paseos románticos, y un plan que les encanta a ambos: ¡El surf! En la playa de Malibú y ataviados a la perfección, la pareja ha disfrutado de una jornada de bodyboard en la que no han faltado risas y algún que otro beso entre ola y ola. Los dos lucían neoprenos negros y en el caso de Dua Lipa, se recogió el pelo con un moñito para que no se le metiera en la cara al surfear, ¡se les veía como peces en el agua!

Los tortolitos estuvieron acompañados por varios amigos, lo que demuestra que su relación está más que consolidada ya que no dudan en compartir su amor con todos. Además, después de un año de relación, la pareja ha ampliado su mini familia con un perrete al que han llamado Dexter.

Desde hace unos días, Dexter convive con Dua y Anwar, que dividen todo el amor de la familia con el otro miembro peludo del hogar, Majik. Juntos forman una mini familia que ha conquistado a sus millones de seguidores.

