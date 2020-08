Sus diferencias en cuanto a sus opiniones políticas han desembocado en una guerra en la que McGowan se ha despachado a gusto contra la que fuera su compañera.

Ambas han terminado bloqueándose de sus redes sociales tras una fuerte discusión y acusaciones cruzadas.

Las embrujadas cerraron su famoso libro de las sombras hace ya más de diez años tras ocho temporadas en antena, pero las protagonistas aún siguen copando titulares y no precisamente porque vaya a haber un remake de la serie... Si no por sus enemistades. En esta ocasión han sido Alyssa Milano, más conocida como Phoebe, y Rose McGowan, conocida como Paige en la famosa serie de los 90. La guerra ha estallado entre las actrices y todo por diferencias políticas... Agarraos.

Todo comenzó cuando McGowan se despachó contra el Partido Demócrata antes de las elecciones que tienen dividida a la nación: “No habéis conseguido nada. NADA. ¿Por qué la gente vota a Trump? Por vuestra culpa, hijos de puta”, dijo de forma muy clara. Al leer esto, Alyssa Milano quiso responder: “Rose y cualquier persona que diga el mismo sin sentido de “los demócratas no ayudan a la gente”, vuestras mentiras harán daño a las personas menos privilegiadas que vosotros. Es el tipo de cosa que haría un fraude de verdad. Miles de personas mueren cada día pero tu vas soltando tus tuits hiperbólicos en busca de atención”. Y entonces... ¡BOOM! McGowan ha estallado y ha ido directa a hacer daño: “Robaste el #metoo (una brillante herramienta de comunicación, no un movimiento) de Tarana. Cooptaste el movimiento, el Reset Cultural, por la fama, celosa de mí por sacar a la luz a mi violador”, y añade: "lloré cada vez que nos renovaban porque hacías que el set de rodaje fuera tóxico de cojones".

"Hacías 250.000 dólares a la semana en Embrujadas y montaste un pollo delante de todo el equipo gritando: '¡No me pagan lo suficiente para hacer esta mierda!', tenías comportamientos espantosos a diario. Deja de colgarte de mi fama, maldito fraude",

La guerra internautica ha sido tal que han acabado bloqueándose en las redes sociales. Muy fuerte.

