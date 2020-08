Tras la infidelidad del jugador de la NBA a la hermana de Kim Kardashian con la mejor amiga de Kylie Jenner, la pareja se podría haber dado una nueva oportunidad.

Ha sido Scott Disisck el que ha hecho saltar todos los rumores sobre una posible reconciliación entre Kholé Kardashian y Tristan Thompson.

Hace tan sólo unos días Khloé Kardashian y Scott Disick jugaban al despiste con una posible reconciliación. Sin embargo, parece que la hermana de Kim Kardashian podría haber vuelto con un ex, pero no sería con él, sino que con Tristan Thompson, jugador de la NBA y con el que Khloé tiene una hija. Un comentario que Scott Disick le ha dejado a Khloé en su última publicación en Instagram ha hecho saltar las alarmas sobre su posible reconciliación. En una espectacular foto en la que la hermana de Kim posa en bikini su exmarido ha escrito. "Tristan Thompson es un hombre muy afortunado".

Un comentario que no hace más que avivar los rumores de una posible reconciliación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson después de la infidelidad por parte del jugador de la NBA. Lo cierto es que en los últimos meses hemos visto un acercamiento entre ambos, aunque ellos siempre se han excusado diciendo que es por el bien de su hija True.

Fue hace casi un año cuando pillaron a Tristan Thompson besándose con Jordyn Woods. Unas imágenes que fueron todo un escándalo y tras las cuales Khloé Kardashian decidió romper con el jugador de baloncesto. Tras meses sin hablarse han ido retomando poco a poco su relación y han sido muchos los comentarios que la estrella de la NBA deja en las fotografías más ardientes la hermana de Kim Kardashian.

Sin embargo, aún no sabes si Khloé Kardashian ha sido capaz de perdonar la humillación pública que supusieron las imágenes de su infidelidad de Tristan Thompson con la mejor amiga de Kylie Jenner.

