La influencer ha compartido con sus seguidores cómo lo ha pasado para lograr hacerse la foto que deseaba este verano.



Tamara Gorro pide ayuda para superar una adicción.



Hace unas semanas nos demostró que conseguir una fotografía soñada costaba sudor y lágrimas, y ahora Tamara Gorro nos ha vuelto a enseñar la realidad. Esta vez literalmente, y es que antes de conseguir LA FOTO, así, en mayúsculas, hay que hacer varios intentos, y a veces es más un "lo que pides por Aliexpress, lo que te llega", un "expectativa vs realidad". ¿Veis este fotón en el que Tamara se agarra el pelo mientras mira seductora a cámara con la cara repleta de arena en el mar? Pues bien, no fue la primera, ni la única, para lograrla tuvo que tomar varias antes y no todas son tan espectaculares... De hecho ha querido compartir una de las 'tomas falsas' para preguntar a sus seguidores con cuál se sienten más identificados, y bueno, ya os podéis imaginar la respuesta... Venga, todos al unísono: ¡Con la segunda, sin duda! Tranquis, a nosotros también nos pasa.



Lo cierto hasta que en la foto "realidad" está guapa igual, si es que quien lo lleva dentro, pues lo lleva, y ya está. "EXPECTATIVA VS REALIDAD. ¿Con cuál te identificas? #uncuadro", escribe la bloguera, pero no, Tamara, desde aquí ya te decimos que estás estupenda en las dos. ¡Enséñanos tu truco!

Es habitual que Tamara comparta el 'making-off' de sus fotos y eso la ha convertido en una de las 'influencers'-'blogueras' más naturales, algo que encanta a sus seguidores ya que se sienten fácilmente identificados con ella. A nosotros, desde luego, nos pasa exactamente lo mismo.

