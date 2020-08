La presentadora ha terminado limando asperezas con el colaborador.

La andaluza ha reconocido el ímpetu trabajador de José Antonio Avilés.



Toñi Moreno ha reconocido en varias ocasiones que no le gusta la manera de actuar de José Antonio Avilés ni cómo muchas veces se enfrenta a las informaciones que se dan en 'Viva la vida'. A lo largo de estos 42 programas en los que ha estado sustituyendo a Emma García en su descanso estival. Los zascas de la presentadora al colaborador de televisión se ha convertido en muchas ocasiones en 'trending topic'. Y alguna vez José Antonio Avilés ha acabado abandonando el plató después de las reprimiendas de Toñi Moreno.

Por todo esto, hoy que era el último día de Toñi Moreno en 'Viva la vida', la presentadora y el colaborador han querido limar asperezas. Y aunque la andaluza llegó a reconocer que si fuese por ella, Antonio Avilés no estaría en el plató. Este domingo, Toñi Moreno ha reconocido que después de haber todo el verano juntos ha acabado cogiendo cariño a José Antonio Avilés. Toñi ha conocido la historia de Avilés y cree que ha tenido que demostrar muchas cosas tras su metedura de pata. "Has pagado tus cuentas, eres muy trabajador", ha reconocido Toñi.

Aunque a la presentadora andaluza Antonio Avilés le ha recordado en alguna ocasión a ella por su ímpetu, le ha lanzado una advertencia: " yo no mentía, solo trabajaba". Por su parte,Eres maravillosa, me lo he pasado muy bien contigo", a lo que la presentadora le ha contestado que ella también le ha cogido cariñosa.

Tras hacer las paces, el colaborador le decía que ojalá se volviesen a encontrar en algún programa porque eso significaría que los dos siguen trabajando.

