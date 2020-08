Todos los presentes sabemos que Suso Álvarez ni tiene vergüenza ni la conoce, pero en el mejor sentido de la palabra, y es que el colaborador de televisión es de lo más dicharachero y le echa morro como pocos. Por eso, cuando torito le propuso un '24 horas con Suso', ni se lo pensó, y la pareja de colaboradores nos regaló este fin de semana, en 'Viva la vida', un espectáculo sin precedentes, que incluía la visita a la casa de Suso, un día de gimnasio y piscina y muchas, muchas risas. De hecho, el de Ripollet no ha tenido reparo en hacer un 'house tour' por todos los rincones de su hogar, dulce hogar, en San Sebastián de los Reyes...

Por la personalidad de Suso, cualquiera podría decir que sería un desastre para la casa, pero lo cierto es que lo tiene todo maravillosamente puesto. En ella predomina el blanco (que si eres una persona un poco sucia, es la peor opción), especialmente en su habitación, y apenas tiene decoración, lo que da sensación de limpieza.

Su piso grande no es, pero para él, que está soltero, es más que suficiente (y, seamos sinceros: cuanto más pequeño, menos hay que limpiar). Por eso, no tiene una cocina como tal, sino que está integrada en el pasillo que va de la habitación al salón:

En mitad del salón, y con unas vistas espectaculares, tiene la cinta de correr. Todos sabemos que Suso es súper deportista, y que ese cuerpazo no se mantiene solo, así que, al menos, cuando hace deporte, disfruta del skyline de Madrid...

Sabiendo cómo es Suso, tampoco nos sorprendió que Torito encontrase un 'regalito' entre los cojines del sofá. Vamos a tener que ir retirando eso de que el ex gran hermano es bastante limpio...

Sin duda, el baño es el habitáculo más pequeño de la casa: no hay más que ver el lavabo completamente anegado de cremas y potingues. Suso: con lo presumido que eres, necesitas hacer una ampliación de ese aseo...

Pero lo mejor de la casa de Suso está fuera: en el ático, una piscina con las mejores vistas. En la urbanización, una zona para correr y hacer deporte cuando le apetezca. Vamos, que vive a cuerpo de rey en una finca de lujo...

Y como no podía ser de otra forma, el futuro universitario (piensa estudiar Psicología) no sólo ha enseñado su casa... sino que lo ha enseñado TODO. ¿Qué sería de un reportaje sobre Suso... sin enseñar el culo y lo que le dejen? Ay... este chico está de toma pan y moja.

