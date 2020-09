Manuel Romo, extremeño y licenciado en Derecho y Empresariales, trabajaba hasta hace unos meses en Lisboa, donde tenía una beca como joven emprendedor. Con 24 años se ha convertido en Míster Internacional España 2020, un título que le mantiene ligado al mundo de la moda que tanto le gusta y que seguro que puede ayudarle a cumplir uno de sus objetivos: montar una agencia de representación. Sí, es guapo y listo. ¿Novia? No. ¡Está libre!



¿Has asimilado ya que eres el nuevo Míster Internacional España?

Poco a poco lo estoy asimilando. Ahora me he cogido una semana de desconexión para estar con mi familia, pero todavía me cuesta verme en la prensa y en las redes sociales.

¿Qué sentiste cuando ganaste?

Fue un estado de shock. No me lo creía porque además fue una gala muy rápida por el tema del coronavirus. Yo esperaba el abrazo de todos mis compañeros, como pasaba en galas pasadas, y que se echaran encima mío.

¿Te veías favorito en la semana de concentración?

No. Yo me veía con posibilidades, porque me había preparado mucho durante todo el año. Me lo tomé a conciencia, pero había mucho nivel, porque había chicos con mucha experiencia en el mundo de la moda o que habían estado en años anteriores.

Con camiseta de Studio Classics y pantalón de Levi's.

Durante la concentración de las misses siempre hay mucha rivalidad entre ellas, ¿con los chicos pasa lo mismo?

Yo no vi ningún gesto de pique, aunque todos sabemos que estamos compitiendo y cuando acaba el día notamos la presión de sentirte observado. Pero yo creo que hay mucho compañerismo, aunque igual los chicos sí nos fijamos mucho qué comen los demás. E igual en la prueba deportiva hay mucho ego. Pero yo creo que es una competencia sana.

¿Te cuidas mucho?

Yo siempre he hecho deporte y en mi casa siempre se ha comido sano.

Hace unos años, los Míster siempre querían ser bomberos o policías. Ahora la cosa ha cambiado y muchos tienen títulos universitarios, como es tu caso que has estudiado Empresariales y Derecho. ¿Cómo acabas en un concurso de belleza?

Me lo propusieron y me pareció interesante porque había hecho mis pinitos en el mundo de la moda. Además, yo el día de mañana quiero montar mi empresa de representación, me pareció un buen escaparate para hacer contactos. Y además podía disfrutar de este hobby que es la moda.

En la playa de Oropesa del Mar, Manuel Romo lleva un bañador de Koala Bay.

¿Y tu familia no tiene miedo de que te metas en este mundo?

Ellos están muy contentos porque han visto mi esfuerzo y mi dedicación. No tienen miedo a este mundo que no conocen. Tienen mucha confianza en mí porque tengo las ideas claras y soy muy responsable. Ellos siempre van a estar ahí para guiarme y darme un tirón de orejas si hace falta.

Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda?

Pues es anecdótico. Yo apunté a una novia que tenía entonces a un certamen de moda en Badajoz y, cuando empezaron a decir a los seleccionados, me nombraron el último porque me había apuntado ella, sin yo saberlo. Al final nos subimos a la pasarela los dos y ganamos. Estábamos muy nerviosos, pero me encantó la experiencia. Y a partir de ese momento, me empezaron a ofrecer cosas.

¿Referentes en la moda?

Me gusta mucho Andrés Velencoso, porque como modelo es una figura muy reconocida. Tiene una esencia y naturalidad que le distinguen en una pasarela. Además, ha tenido una carrera reconocida como modelo y actor, y tiene también su faceta de empresario.

Nombras a Velencoso, que es actor también al igual que Jon Kortajarena, ¿te gustaría hacer tus pinitos en el mundo de la interpretación?

Me encantaría hacer mis pinitos como actor o presentador. Yo tengo mucha cara y memoria, que es fundamental.

¿Cómo te defines?



Soy una persona muy extrovertida, constante, decidida y de entregarme a los demás. Soy muy familiar. Soy una persona muy tranquila en las distancias cortas, pero luego soy muy aventurero. Soy un poco hiperactivo.

El extremeño lleva una americana de Higinio Mateu, camiseta de Roberto Verino, pantalón de Levi's y zapatillas de El Ganso.

¿Tienes defectos?

No paro quieto. También soy testarudo y cabezón. Soy un chico que me gusta tenerlo todo controlado, pero estoy aprendiendo a dejarme llevar.

¿Al hombre más guapo de España en 2020, cómo se le conquista?

Eso del hombre más guapo de España sólo me lo creo si lo dice mi abuela (risas). Hay días que me gusta escucharlo y otros que no, porque es un poco frívolo. A mí se me conquista con un buen sentido del humor, tiene que ser una chica extrovertida y que tenga una bonita sonrisa, que es lo que más me gusta.

Ahora no tienes novia, ¿estás preparado para que se te echen encima?

Este año quiero enfocarlo a nivel profesional.

Todos y todas decís lo mismo, pero se pueden compaginar las dos cosas.

Claro. Yo no tengo novia, pero si aparece una chica y conectamos, por supuesto que me subo a ese barco.

¿Te gusta tu compañera de reinado, Ana García?

Es una chica muy guapa, me parece muy sencilla y humilde. Es muy agradable, aunque todavía no he tenido mucho tiempo para conocerla.

“A mí se me conquista con un buen sentido del humor y con una bonita sonrisa"

¿Qué esperas de este año de reinado?

Quiero seguir formándome y quiero aprovecharlo. Quiero prepararme mucho más aún para el certamen internacional, que es el año que viene. Quiero trabajar mucho en la moda y la televisión si son proyectos productivos para mí. Y hacer muchos contactos mirando siempre al mundo de la empresa, que es lo que me va a dar de comer el día de mañana.

Si no hubieses ganado, ¿qué hubiera pasado?

Soy muy competitivo y me hubiera costado cuarenta minutos de apretar los dientes. Hay que saber perder y encajarlo. Yo me conformaba con estar entre los cinco mejores. Evidentemente, quería ganar.



Manuel luce un traje de Higinio Mateu, camiseta de Ivory Taylor y zapatos de Álvaro Moreno.

Lo que sí has encajado muy bien son los memes que han salido sobre ti.

Han dicho muchas barbaridades, como que mi padre estaba en el jurado. Pero respeto los memes, siempre he tenido un humor muy bueno y llegué hacer con mi hermana una lista de los mejores. Pero con las críticas a mi círculo cercano les dije que no quería ver nada. Sólo quería ver los memes.

¿Es fácil presentarte a un certamen de belleza y desfilar con mascarilla?

No es nada fácil porque no puedes conquistar al público con la sonrisa, lo tienes que hacer con la mirada.

¿Te presentarías a un reality?

Tendría que valorarlo llegado el momento. No soy seguidor de los realities y tendría que informarme antes.



