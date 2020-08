Violeta y Fabio están empezando a ser una de las parejas más sólidas de las que han salido de la tele, y todo eso a pesar de que nadie daba un duro por ellos: ella dejó a su ex en pleno concurso de Supervivientes para apostarlo todo al argentino... y parece que la cosa no les ha salido mal. Con ellos hemos vivido un montón de aventuras, como sus retoques estéticos o su mudanza, pero también los momentos más bajos, como la pelea que nos han traído hoy... ¡por culpa de un inocente juego!

Mediaset

Los jefes de su canal le propusieron, para el último capítulo, intentar adivinar los años de varios amigos y conocidos, todos ellos famosos, y aunque a algunos les acertaron, e incluso les pusieron alguno menos de los que realmente tienen, en general se pasaron de largo: a Kiko Matamoros le echaron 65 (tiene 63) a Carla Barber le echaron 35 (tiene 30), a Christofer, el novio de Fani le echaron 7 años más de los 28 que tiene... pero sin duda el momentazo llegó al final del vídeo, cuando, en broma, Fabio dijo que su chica aparentaba 15 cuando se enfadaba.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Si las miradas matasen, el argentino habría caído fulminado delante de todos. "¿Y tú cuando te enojas cuántos años tienes, que llamas a tu mamá para chivarte?", le soltó la valenciana. ¿Se venía guerra? "Llamo a mi madre no para chivarme, sino para tranquilizarme". "O sea, 15 también", le clavaba la pullita Violeta. Madre mía, madre mía... como diría Adara. ¡Cómo está el patio...!

Las Ofertas de septiembre de Amazon Huawei P40 Lite Hoy por: 259 € - 189 € iRobot Roomba 605 Hoy por: 249 € - 196,90 € Set de manicura Medisana 67,40 € - 47,99 € Samsung Galaxy Watch Hoy por: 309 € - 199 € Vuelta al cole de MSI Selección portátiles y monitores VER OFERTAS Crock-pot Selección de Crock-pot y otras marcas de cocina VER OFERTAS Irrigadores de Waterpick 30% descuento en sus productos VER OFERTAS Pequeño electrodoméstico Selección de productos de Russell Hobbs VER OFERTAS

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io