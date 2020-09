Emily Ratajkowski es de esas mujeres que no necesitan muchos artificios para estar impresionante. Su espectacular belleza y su tremendo cuerpazo podrían calificarse como maravillas del mundo (no entendemos que no lo sean ya) y cada vez que vemos fotos de ella, nos podemos evitar sentir un pellizco de envidia.

Sin embargo, para tener cerca de 27 millones de seguidores en IG y ser la que más cobra por un post, no se curra casi nada mucho sus estilismos. Y menos en verano, que de la mañana a la tarde lo único que cambia es el color de su bikini. Y tela, la justa... Claro, que ella puede permitírselo... nosotros, tras el veranito y el veranito, solo podríamos ponérnoslos de mascarilla.

Agencias

La modelo, que pasa sus vacaciones en los Hamptons, se pasa el día en la playa, donde llega en bicicleta desde la casa que comparte con su marido, Sebastian Beard, un productor de cine millonario.

Agencias

Cuando llega a la playa eso es un espectáculo, porque claro, se te van los ojos aunque no quieras para disfrutar de las vistas.

Agencias

Emily es la mejor modelo de su propia marca de bañadores, inamoratawoman. Pero, cuidado, sólo el tanga no baja de 80 euros y para tan poca tela, como que no compensa ¿no?

Agencias

Emily debería tener cuidado con montar descalza en bici ¡menudo daño como tenga un pequeño accidente! Aunque ¿quién se fijado en ese detalle sin importancia?



