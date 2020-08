El 2020 está siendo una auténtica montaña rusa para Marta López: la colaboradora de televisión empezó el año muy feliz por su relación con Alfonso Merlos, pero en marzo bajó a los infiernos al descubrirse que él le ponía los cuernos con la periodista Alexia Rivas. Poco a poco, y gracias a aquello, Marta empezó a resurgir televisivamente, y se convirtió en una habitual de nuevo en varios programas... pero la suerte le ha durado poco, porque el pasado 20 de agosto, la ex gran hermana era despedida de Mediaset de forma fulminante tras publicar unas imágenes de fiesta sin mascarilla en las redes sociales durante sus vacaciones.

De esta forma, Marta ha vuelto a ser repudiada por sus jefes y por la audiencia, si bien en lo personal parece que remonta gracias a su relación incipiente con el ex tronista (reconvertido en empresario de la noche malagueña) Efrén Reyero, y ha sido a través de su Instagram donde ha hablado, por fin, de cómo está viviendo esta situación.

Efrén colgaba una bonita foto en su cuenta bajo el título 'AMORISTAD', que parece ser la palabra que mejor define ahora mismo su relación con Marta, y ella aprovechaba el tirón para dedicarle unas palabras, breves pero contundentes: "Este mes de agosto del 2020 nunca lo olvidaremos. Aunque haya tenido cosas malas, lo bueno pesa más, gracias por tanto", le ha escrito, en clara alusión a su reciente despido y también al hundimiento de su negocio de catering por culpa del coronavirus. Eso sí, también deja claro que, pese a los baches, parece que los dramas son menos dramas gracias a él...

