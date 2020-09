Lady Gaga fue la gran protagonista de los 'MTV Video Music Awards'.

Las mascarillas que utilizó la cantante en el evento acapararon todo el protagonismo.

La cantante Lady Gaga fue, sin ninguna duda, la gran protagonista de los 'MTV Video Music Awards'. En una gala atípica por culpa de la pandemia que asola el mundo debido al COVID-19, la intérprete triunfo, no solo por la cantidad de premios que consiguió por su imparable carrera, sino por sus increíbles 'looks' con sus impactantes mascarillas. Y es que la artista se cambió hasta en nueve ocasiones de 'outfit' siendo fiel a su estilo inconfundible. Durante uno de sus discursos tras llevarse un galardón, Gaga pidió a sus fans que no olviden la importancia de la mascarilla, su elemento estrella durante la gala. "Es una señal de respeto", declaró.

A lo largo de la gala, que apenas tuvo público, Gaga fue nombrada artista del año, y se llevó tres premios por 'Rain on Me', su proyecto con Ariana Grande: mejor colaboración, canción del año y mejor fotografía.



Además, se embolsó el primer premio Tricon, que reconoce el talento de un artista en tres o más disciplinas distintas. "Todo el mundo que me conoce sabe que tengo la misión de dar alegrías a través de la cultura, la danza, la música", afirmó Gaga.

Pero, esto no fue lo único destacado de Lady Gaga durante la gala. Las mascarillas que utilizó la cantante durante el evento acapararon todo el protagonismo.

En el desarrollo de la gala, lució una mascarilla rosa con alambres y malla metálica. Poco después, volvió a impresionar con un cambio de mascarilla. En esa ocasión, era un cubrebocas negro que tapaba casi toda su cara y en el centro tenía una pequeña pantalla que emitía luces.



Cuando los espectadores pensaban que lo habían visto todo, la cantante recogió uno de sus premios con una mascarilla gris metalizada. Un estilo inconfundible que enamoró a todos los espectadores de la gala.

