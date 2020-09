Justo el día que termina el mes de agosto, las temperaturas han subido en algunos lugares del país para darle aún un tono más triste al fin de las vacaciones de muchos. Sin embargo, parece que hay algunos famosos que se han propuesto que no pasemos frío y quieren volver a subir las temperaturas compartiendo sus fotos más picantes. Pero eso sí, no las están compartiendo con todo el mundo, sino solo con aquellos que se han suscrito a una exclusiva app de pago para adultos. Así lo han desvelado en la tarde del 31 de agosto en 'Sálvame' donde tras registrarse en esta aplicación han comprobado los nombres de algunos de los celebrities que no tienen problema en subir sus imágenes e incluso vídeos más hot.

“Te suscribes a la aplicación, ves qué famosos están y luego pagas, según el caché, por ver el contenido erótico que ha subido el famoso que te interesa”, explicaba Carlota Corredera antes de que Kike Calleja sorprendiera dando los primeros nombres de estos rostros famosos.

Uno de ellos no tenía ningún problema en reconocerlo a través de Lydia Lozano. Se trata de Lola Ortiz, ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que hace poco contaba el motivo de su ruptura con Vanesa Klein “Tengo mi trabajo y mi negocio, esta plataforma es un extra”, le contaba Lola a Lydia Lozano vía whatsapp con total naturalidad.

Telecinco

Pero el nombre de Lola no ha sido el único en salir a la luz. El primero de todos ha sido el de Mari Cielo Pajares, la hija del famoso actor Andrés Pajares, que presume de cuerpazo. También han nombrado en 'Sálvame' a Jacobo Ostos, uno de los hijos del torero Jaime Ostos y de Mari Ángeles Grajal, quien según Kike Calleja, se define en esta app como “el dj más sexy de España”. Y ojo que la lista de 'hijos de' que comparten sus fotos más picantes sigue con.... Ariadna Cross, la hija de Fortu, el líder del grupo musical 'Obús' a la que vimos en 'Gran Hermano 12 + 1'.

Telecinco

Daniel Blume, Amor Romeira y Apolonia Lapiedra son otras tres mujeres que también muestran su faceta más picante en esta aplicación privada. La ex concursante de 'GH' ha confesado que es “como una red social pero solo para adultos”. Y ojo que también hay parejas como Steisy y su chico Pablo que se ponen de lo más juguetones para esta app.

