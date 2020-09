Óscar Higares se despelota en Instagram.

El torero se ha convertido en todo un 'instagramer'.

No es la primera vez que el diestro luce palmito en su red social.



Ya sabemos que a nuestros famosos les encanta dar envidia con sus vacaciones estivales. Eso sí, nunca nos hubiéramos imaginado una foto tan 'hot'... El torero Óscar Higares, que se ha convertido en todo un 'instagramer', nos ha sorprendido con una foto donde nos ha mostrado lo espectacular que está. El ex concursante de 'Masterchef Celebrity', a sus 49 años, luce un figura de escándalo que nos ha dejado completamente boquiabiertos. Y es que el diestro ha cogido una gran afición a lucir palmito en sus respectivas redes sociales muy ligerito de ropa o, directamente, sin ella. Una maravilla, vamos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El torero se despelotó por completo durante sus vacaciones en una lugar paradisíaco. "Alquiler de dunas para cuando hay levante. Solo un ratito más lo juro...", escribió junto a la foto. Una instantánea que nos ha dejado sin palabras. Y es que el maestro ha lucido una esculpida figura que ha levantado muchas pasiones.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De hecho, sus fans no han esperado ni un momento en comentar la publicación que les ha dejado completamente sorprendidos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No obstante, no es la primera vez que el torero luce físico en Instagram. Ya hace unos meses Higares nos mostró su bonito trasero en una de sus fotos. "Pues éso, que se me ve medio culo si... Feliz finde guap@s...", añadió junto a la foto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io