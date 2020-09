Emma Roberts está esperando su primer hijo junto a su pareja, Garrett Hedlund, con el que lleva saliendo desde marzo del año pasado.

La actriz, además de confirmar el embarazado en Instagram, ha desvelado el sexo del bebé.

Emma Roberts está de enhorabuena. La actriz ha anunciado que espera su primer hijo junto a su pareja Garrett Hedlund. Una noticia que ha hecho muy feliz a la pareja y a toda la familia. Ha sido la propia Emma la encargada de dar la noticia a través de Instagram con varias fotos donde luce tripita de embarazada. Esto significa la consolidación de los actores como pareja, que llevan saliendo desde marzo de 2019, y que, hasta el momento, no habían compartido ninguna foto juntos. Además de confirmar el embarazo, la sobrina Julia Roberts ha querido contar a sus seguidores el sexo del bebé.

Con unas foto muy románticas y emotivas, Roberts confirmaba que está esperando a su primer bebé. "Yo y mis dos chicos favoritos", escribió junto a las instantáneas confirmando que será un niño. Una noticias que ha hecho muy feliz a todos sus 'followers' que no han dudado en felicitarle en masa.

Tras conocer la noticia, su gran amiga y compañera, Lea Michele, que también está esperando su primer hijo, ha querido dedicarle unas palabras muy bonitas: "Va a ser la mejor madre. ¡Te quiero, Emma! ¡Madres de niños juntas!". Y es que seguro que vemos en mas de una ocasión a las conocidas actrices paseando juntas a sus bebés por las calles de Nueva York.

