La cara de Diego Matamoros ha sufrido un cambio bastante visible en los últimos meses, y es que el colaborador e hijo de Kiko Matamoros no solo ha tenido variaciones de peso, sino que, de la mano de su novia, la médico estético Carla Barber, se ha hecho unos cuantos retoquitos (aunque no tantos como su padre). Sin embargo, parece que a sus haters no les ha parecido bien, y ha dado las explicaciones pertinentes sobre lo que se ha hecho, lo que no y su está a gusto con todo ello: "He recibido hasta insultos", ha empezado contando en su último capítulo para MTMad.

Hay que recordar que Diego, hace tan sólo unos meses, pasó el COVID-19, y aquello le hizo perder alrededor de 10 kilos: "Estoy más hinchado, sí, porque hay 12 kilos entre el Diego del coronavirus y el Diego actual. A mí, adelgazar o engordar me cambia mucho la cara. Pero la felicidad no está en estar más delgado o más gordo, sino en estar a gusto contigo mismo", ha revelado. "Mucha gente me critica que si me he operado esto o lo otro, incluso la nariz. Yo lo único que me he operado ha sido el abdomen. Me he hecho un lipováser porque no estaba contento con lo que tenía, y ahora sí estoy feliz con el resultado", añadía.

Sin embargo, sus retoques en la cara no han sido tantos como muchos se creen: "En la cara se ha dicho que me he operado de todo y que me he pinchado de todo, y lo único que me he hecho es el perfilado de mandíbula, una hidratación de labios, el relleno de ojeras y vitaminas, que creo que no pasa nada por inyectarse. Y lo que dije que me iba a hacer en los glúteos, es simplemente una máquina de radiofrecuencia de alta intensidad para ayudar a la producción de colágeno en la zona".

¿Y entonces, por qué unas veces sale con una cara y otras completamente distinto en sus vídeos? "Hay veces que salgo con la imagen más cuidada y otras más natural, que no descuidada. A veces puedo tener la cara más hinchada porque me acabe de levantar, y creo que nos pasa a todos, pero hay gente que eso parece que no lo permite", ha explicado, justo antes de darles un rapapolvo a esos haters que le dicen que si hiciera más deporte, conseguiría resultados en su cuerpo y no le harían falta cirugías y retoques.

"Si en el futuro me quiero seguir retocando, lo haré con la mejor, que es mi pareja, y no tendré ningún problema en hacerlo. Ahora mismo estoy muy a gusto con mi cuerpo, pero para los que dicen que en vez de el retoque de los glúteos podría hacer sentadillas… yo entreno 5 días a la semana, y entreno todo el cuerpo. Haré vídeos sobre mis entrenamientos. A ver si se creen que lo que ven en Instagram es fruto de estar tirado todo el día en una hamaca. Yo hago más deporte que la mayoría de la gente, así que eso me hace pensar que no tienen ni idea de lo que están hablando", ha sentenciado. En resumen: ¡que no le toquéis las narices, haters!

