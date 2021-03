Marta y Lester intentan hacer las paces en 'Solos'

Así reaccionó Marta Peñate al enterarse de que Lester sería su nuevo compañero de convivencia

La relación de Lester y Patri parecía estar pasando por un gran momento: la pareja está esperando su primer hijo a pesar de no llevar ni un año saliendo, pero parece que todo les va estupendamente: a ella su papel de instagrammer en las redes sociales no le va nada mal, mientras que él ahora está granando dinerito en el reality 'Solos', junto a su ex, Marta Peñate. Los dos parecen haber dejado atrás las diferencias que hicieron que se rompiera su relación, y ahora no tienen mal rollito... pero parece que eso no le está sentando nada bien a Patri.

La joven ha podido hablar con su chico a través de una videollamada en 'Solos', y apenas tardaba unos minutos en ponerse a llorar: "Lester no sabes lo mal que lo estoy pasando, las cosas que estoy teniendo que ver de ti con Marta". "Sé que los dos acordamos que entrases ahí pero esto está siendo muy difícil para mí, no paro de llorar, estoy todo el tiempo nerviosa, estás haciendo cosas que duelen, si lo estuviera haciendo yo tú ya me habrías dejado", señalaba a un Lester que no se podía creer lo que estaba escuchando.

El canario rápidamente intentaba calmarla: "No tienes que preocuparte, bebé, Marta me atrae cero sexualmente, estoy muy seguro de que quiero estar contigo, no me creo la suerte que tengo de estar con una chica tan guapa como tú", le decía a su chica, que además era el día de su cumpleaños y se estaba viendo muy sola sin su churri: "Yo solo quería estar contigo por mi cumpleaños, tú eres mi mayor regalo, no quiero nada material".



¿Se la va a devolver Patri a Lester?

Aunque Lester le ha jurado que lo que hace con Marta entra dentro de ese buen rollo que acaban de estrenar, Patri no está tan segura, y piensa cambiar su actitud con él cuando vuelva a casa: "Estoy como muy floja por el embarazo, también por eso no paro de llorar, pero cuando estoy pase te voy a poner derecho como un palo, voy a dejar de ser tan buena", le aseguraba a su novio. Lester, ¡prepárate!

