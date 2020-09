Steisy no tiene el horno para bollos. La ex tronista se ha mosqueado más de una vez cuando algún seguidor 'hater' le ha dicho que estaba pasada de kilos, pero su mayor cabreo ha tenido lugar este martes en su canal de MTMad. Aunque la granadina es todo risas y positividad, esta vez no ha podido aguantar más y ha dejado a todas esas personas que se meten con su peso a la altura del betún. Es más: ha querido que se sientan tan mal consigo mismos que, sin tener que dar explicaciones, ha contado por qué los últimos meses ha engordado unos kilos: "Me estoy medicando", ha asegurado en su último vídeo muy enfadada.

La joven no se ha andado con rodeos: "Esto va para los haters: ¿quién te crees tú que eres para decirme a mí si estoy gorda o no? ¿Yo te digo a ti si tienes la p*lla larga o corta? ¿Ese apunte para qué, para que te diga ‘ay sí, gracias por decirme que he engordado unos kilos’? Por cierto, tú cada día estás más gilipollas. Apúntatelo también", ha dicho sin medias tintas.

Con su facilidad para dar respuesta a todo, y además dejar por los suelos con ellas, ha asegurado que a ella no le afectan las críticas, pero hay gente a la que sí: "Decir a alguien la palabra gorda, la frase ‘si adelgazaras un poco te verías mejor’, o soltar ‘estoy muy gorda’ delante de una persona que pesa 20 kilos más que tú… ¿eso qué es? Eso es no tener educación ninguna, no tenemos luces ningunas. Porque decir con buen tono ‘deberías adelgazar porque te verías mejor y estarías más saludable’… ¿a eso qué contestas, con los dos pedazo de insultos que me acabas de decir: que estoy gorda, y que estoy perdiendo la salud? Pues yo me cago en tu p*ta madre. Que le damos más importancia a cómo decimos las cosas que a lo que decimos, hombre ya. Ese es el problema".

Steisy no se ha cortado un pelo a la hora de responder a esas personas que critican el peso de otras, y les ha dejado claro que pueden hacer mucho daño: "Detrás de la palabra ‘gorda’ hay niños y niñas que se hinchan a vomitar. Hay personas que viven de mentiras para poder mantener ese peso. Hay gente que no se quiere comer ni un trozo de pan porque les engorda. Hay gente que tiene problemas en casa y no come, o se pega comilonas de la ansiedad… así que pensad mejor lo que decís. Yo mido 1’71 y pesaré 75 u 80 kilos. No lo sé, porque no me da la gana de pesarme, pero es que tampoco tengo problemas de salud. Si fuera por salud, yo soy la primera que digo ‘adelgazo’. Pero yo no tengo los problemas que puede dar la obesidad, como apnea del sueño".

"Os voy a dar un consejo, que es la regla de los 5 segundos: para darle un consejo a alguien, dile algo que pueda arreglar en 5 segundos, como un botón mal abrochado o un resto en un diente, pero no le digáis que está gorda. ¿Qué hago? ¿Saco una motosierra y me corto la barriga?", ha sentenciado Steisy antes de añadir: "A las personas que sufren este tipo de comentarios les digo que sean fuertes, que no les afecte, y que cuando lo sufran, dejen a la otra persona en ridículo también, que les den hasta en el carnet de identidad. Hay que cortar por lo sano. No aguantéis ni mijita".

