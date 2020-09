Lydia Lozano protagoniza un momento de lo más cómico en 'Sálvame'.

Este momentazo provocó un enfado en la periodista por las bromas de sus compañeros.

Ya sabemos que la intimidad en 'Sálvame' brilla por su ausencia. Y es que todo lo que pasa dentro y fuera del plató acaba en directo. No solo conversaciones privadas, también situaciones que deberían quedarse en la más estricta privacidad como, por ejemplo, ir al baño o llamar por teléfono. La última que lo ha sufrido en sus propias carnes ha sido Lydia Lozana, que ha sido pillada en directo volviendo del baño. Algo que no dudó en comentar Carlota Corredera provocando un tremendo enfado en la colaboradora de televisión. Muy atentos al momentazo...

Tras la ausencia de Lydia a la vuelta de la publicidad, Carlota Corredera no pudo evitar preguntar: “¿Dónde está Lydia?”.

“Creo que ha ido a hacer pis, ¿no?”, siguió la presentadora. A lo que Anabel Pantoja justificó su ausencia. “La he entretenido para hacer un Tik Tok en publicidad y lo voy a lanzar a las nueve”, afirmó la sobrina de Isabel Pantoja. “¿Has hecho un Tik Tok? Qué fuerte”, continuó la presentadora de 'Sálvame'. En ese momento, Lydia Lozano hacía acto de presencia tratando de pasar desapercibida tras ir al baño generando una pillada de lo más cómica.

“Lydia, te está viendo toda España. Pero puedes entrar”, le dijo Corredera. “Mira, parece la Pantera Rosa”, bromeó la gallega.

A lo que Lozano un poco cabreada aseguró: “Oye, pues no sé por qué sabes que no estoy, ¿por qué me nombras? Y no me enfoques, estaba haciendo pis. ¿Qué voy a hacer?”. “Pues has tenido una publicidad bien larga”, le reprendía la presentadora. “Ya, pero es que en la publi hacemos de todo aquí, hacemos de todo, ¿verdad Anabel?”, concluyó la periodista.

Por otra parte, Anabel Pantoja causó la risa de sus compañeros por haber pedido nada más y nada menos que 47 días de vacaciones. "Necesito descansar", soltó.

