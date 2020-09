Susana Molina se sincera en su canal de 'Mtmad'.

La ex participante de 'Gran Hermano' ha confesado si ha mantenido una relación tras su ruptura con Gonzalo Montoya.

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Susana Molina se ha convertido en uno de los personajes revelación de la televisión. A través de su canal de 'Mtmad', la murciana cada semana se sincera con sus 'followers'. Eso sí, nunca le habíamos visto abrirse tanto. En su último vídeo, la joven ha hablado de todo. Entre las confesiones más destacadas, la ganadora de 'GH 14' ha hablado de su ansiedad, de su ruptura con Gonzalo Montoya y si ha tenido más relaciones tras romper con él. Algo que generaba mucha inquietud entre todos sus seguidores...

Respecto a la ansiedad, Susana habló claro: "Estoy muy feliz, he de decir que estoy muy, muy, muy bien, cada vez va a menos pero es un proceso muy largo, llevo así como cuatro o cinco años, en mi caso no acudí a un profesional porque tardé mucho en reconocer qué me estaba pasando".

Por otro lado, la joven ha dado un consejo sobre cómo sobrellevar las rupturas sentimentales: "Me encantaría poder ayudaros, pero no os puedo ayudar porque lo mío fue un proceso muy lento, yo esa dependencia emocional la fui superando cuando aún estaba la relación, entonces cuando yo me separé no fue tanto choque, yo creo que era algo que yo quería desde hacía tiempo pero no era capaz de expresarlo y no sabía lo que me estaba pasando".

Tras esto, Molina ha contado si ha estado con otras personas tras su conocida ruptura con Montoya: "Hace un año que ya no tengo pareja aunque vosotros lo visteis en febrero, entonces evidentemente si he estado con otras personas".

"Yo tengo la mentalidad de vivir el día, de decir siempre a todo no pasa nada, y creo que muchos de los problemas de ansiedad vienen por eso por tener la mente en otras cosas cuando estás haciendo otra", concluyó.

