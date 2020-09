Isa P consigue reconciliarse con su madre

La pareja ya tiene preparada la lista de invitados a su boda

Cuando se hizo pública la relación entre Isa Pantoja y Asraf nadie apostaba por ellos. Sin embargo, ambos han demostrado sentir un amor verdadero y sincero el uno por el otro. Durante este año de relación han tenido que hacer frente a la oposición de la familia de ella. Ahora parece que todo esto está más que superado e incluso comienzan a hablar de boda pero, ¿conseguirán que esta relación sea duradera? A continuación te desvelamos qué opinan los astros sobre esto y si lograrán cumplir todos los planes de futuro que tienen juntos.

La pareja no para de compartir momentos de felicidad en redes sociales. Ambos parecen haber encontrado el equilibrio perfecto para formar una hermosa familia juntos. Todo ello gracias a que los Acuario, signo zodiacal de Asraf Beno, y los Escorpio, como lo es Isa Pantoja, se caracterizan por ser capaces de vivir grandes e inolvidables momentos juntos en los que pueden pasar horas y horas hablando sobre diferentes temas. Esto es algo de lo que ellos mismos han presumido en su perfil de 'Instagram' donde han compartido numerosas fotografías disfrutando de algún viaje juntos.

Sin embargo, mientras que los Escorpio se caracterizan por ser muy intensos, emocionales y apasionados, los Acuarios son mucho más equilibrados y prácticos. Esto hará que la compatibilidad entre estos dos signos del zodiaco sea baja, ya que tienen diferentes formas de enfocar la vida. Además, un aspecto en el que sí que coinciden es en que ambos son muy cabezotas y tratan de llevar siempre la razón. Un elemento con el que tendrán que tener cuidado porque podría suponer un motivo de ruptura.

Isa P y Asraf tendrán que poner todo de su parte para luchar por su amor y lograr que funcione. Si ambos consiguen dejar de lado sus diferencias adaptándose el uno al otro, lograrán que su relación dure mucho tiempo.

