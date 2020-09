Dice el refrán que, la que tuvo, retuvo, y en el caso de Antonia Dell'Atte no puede ser más acertado. La modelo, y musa de Giorgio Armani, a sus 60 años, conserva la jovialidad y la vitalidad intactas en su personalidad, y su estilo, acorde a su edad pero con elementos divertidos (hace unas semanas sorprendió con el pelo azul, para después pasar a un llamativo rubio platino), la hace una de las mujeres más glamourosas de Italia, España y parte del extranjero. Sin embargo, estos días que se ha ido a la playa nos hemos hecho la pregunta estrella: ¿qué es eso que lleva puesto? Y es que al ver sus últimas fotos, nos hemos sorprendido bastante...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece que Antonia no está dispuesta a renunciar a la playa, un sitio que le encanta, pero tampoco está dispuesta a renunciar al blancor de su piel, y por eso presuponemos que se ha plantado un semi-burkini, porque no le vemos otra explicación a ir, con más de 30 grados a la sombra, en manga larga a la playa. Pero eso no ha sido todo: también escogió un bañador con sobrefalda, sombrero, gafas y mascarilla, que más que a darse un baño, parecía un paparazzi más en la playa a la caza del famoso de turno...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Contra el coronavirus

No nos sorprende que Antonia haya cogido la mascarilla hasta para meterse en el agua. La modelo, durante la cuarentena, hizo una alegato a favor de éstas y la distancia social al grito de 'Es una imposición' que se volvió viral en las redes sociales. Incluso, ha creado una línea de camisetas benéficas para destinar los beneficios a la lucha contra esta enfermedad.

Las Ofertas de septiembre de Amazon Secador profesional Slopehill 79,99 € - 34,45 € Motorola Moto G Pro Motorola 329 € - 249,90 € Termómetro infrarrojo Jumper 52,99 € - 33,56 € Auriculares con cancelación de ruido JAYS 149 € - 74,99 € Echo Dot (3ª generación) Hoy por: 69,99 € - 39,99 € Aspirador Air Force Extreme Power Pro Rowenta 284,99 € - 169,99 € Marcas Amazon Moda Hasta 70% de descuento VER OFERTA Samsung Galaxy Watch Samsung 309 € - 199 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io