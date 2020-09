Puedes sacar al hombre de Australia, pero no puedes sacar Australia del hombre. Ahí tenéis a Hugh Jackman, nuestro siempre querido Lobezno, con su sombrero de ranchero australiano regresando a su mansión de Los Hamptons tras una mañana de playa en la compañía de su mascota, la perrita Allegra.

Después de meses en Estados Unidos, a donde viajó desde su país natal cuando estalló la pandemia, Hugh confiesa que echa de menos Sídney. Y eso que en Estados Unidos arrasa: el 20 de septiembre sabrá si se lleva al premio a Mejor Actor por su papel en la película para la platadorma digital HBO ‘La estafa' cuyo título original es 'Bad education'. Para muchos críticos esta es la mejor interpretación del actor.

La trama de la película recuerda cómo Frank Tassone llevó al instituto de Roslyn, una pequeña población de Long Island, al cuarto puesto entre los mejores de Estados Unidos. Pero terminó apropiándose de fondos públicos y detenido en 2004. Desde luego, deseando estamos de verla.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Mientras esperamos a verla, disfrutamos de las fotos que os mostramos del actor. 51 años se gasta ya Hugh Jackman y pedazo de cuerpazo del que presume. A la vista está que a éste no le ha dado por ‘hartarse’ de comer en la cuarentena no como a nosotros.

Y es que ya quisieran muchos de menos de 30 tener los abdominales del australiano ¿a que sí?

Las Ofertas de septiembre de Amazon Secador profesional Slopehill 79,99 € - 34,45 € Motorola Moto G Pro Motorola 329 € - 249,90 € Termómetro infrarrojo Jumper 52,99 € - 33,56 € Auriculares con cancelación de ruido JAYS 149 € - 74,99 € Echo Dot (3ª generación) Hoy por: 69,99 € - 39,99 € Aspirador Air Force Extreme Power Pro Rowenta 284,99 € - 169,99 € Marcas Amazon Moda Hasta 70% de descuento VER OFERTA Samsung Galaxy Watch Samsung 309 € - 199 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io