Ser famoso tiene su parte buena, pero sobre todo tiene su parte mala. Tú, como común mortal, puedes ir paseando por la calle y hasta sacarte un moco sin que nadie te pille, pero como seas una celebridad... ¡foto de paparazzi al canto! Por eso, nos sorprende que estos famosos sigan sin darse cuenta de que lo son, y a veces les pillamos en situaciones tan comprometidas como estas, como a Marta López, que no la hemos visto ni un segundo sin el móvil fuera de la mano estas vacaciones, o Jaden Smith, que no sabemos en qué estaba pensando para plantarse ese modelito... ¡y ese coche!

Marta López

Agencias

Tiene que ser ‘muuuuy duro’ vivir pendiente de los followers y andar todo el día como Marta López tirando de móvil para contarnos lo feliz que es incluso a la orilla del mar. Porque esto ¿no será por darle a Merlos en el morro no? ¡Mujer, ya era bastante con Efrén...! Ahora que se ha quedado sin curro, igual no se ríe tanto...

Guillermo de Inglaterra

Getty Images

¿Imagináis al príncipe Guillermo llegando al trono (allá por el siglo XXII, claro, dada la longevidad de esta familia) y dirigiéndose a la tropa con ese dedito? Nooo, con lo que le gusta el protocolo a su abuela Isabel, antes se lo corta... ¡Ese mal hábito, no el dedo!

Bella Hadid

Getty Images

¿Os acordáis de cuando ibais a la peluquería y la chica en prácticas os hacía quince trasquilones y, tras dos horas de peinado, llamaba moño a coger un mechón de pelo en una coleta? A Bella Hadid le parece divertido. ¡Y tú te echabas a llorar!

Chris Pine

Agencias

¡Ya veréis cuando Chris Pine llegue a casa y se dé cuenta de que su cámara imaginaria le ha sacado las fotos borrosas! Con lo guapo que es y lo bien que trabaja ¡y las ‘tontás’ que hace!

Jaden Smith

Agencias

No, tranqui, no estás alucinando. El que alucina en colores es Jaden, el hijo de Will Smith. No debía tener suficiente con sus coloridas ropas, también tenía que hacerle eso al coche. Aún estamos imaginando el careto del pintor en el taller cuando Jaden le explicó cómo quería tunear su cochazo.

