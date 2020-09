No sabemos si, en su vida diaria, Amor Romeira tendrá mucho tiempo o poco para hacer sus quehaceres, o si se aburre o, por el contrario, no le da la vida para más, pero desde luego sabemos que una buena parte de su verano lo ha invertido ¡en la peluquería! Hace sólo unos días os contábamos que Amor se había decantado por el color azul para darle alegría a su cabello en estos días de sol y calor, pero con la llegada de septiembre ha decidido, por enésima vez, cambiar de look... ¡y se ha decantado ahora por el afro! A nosotros nos encanta, ¿y a ti?

Amor Romeira Instagram

Amor Romeira Instagram

El primer gran cambio de Amor este verano fue pasar del moreno al pelo rosa. Estaba encantada viviendo su fantasía Barbie a mediados de julio, pero pronto se lo quitó para aclararse el pelo y quedarse rubia, un look que le favorecía bastante, ya que contrastaba con el moreno natural de su piel:

Tan sólo unos días después pasó a tener el pelo azul, un look que le sentaba también genial, pero parece que Amor estaba aburrida de los cambios de color ¡y se metió un tijeretazo! Hay que reconocer que el pelo corto le sienta como un guante, desde luego, pero sin duda nosotros nos quedamos con el afro actual. ¿Se quedará aquí, o nos sorprenderá dentro de unos días con otro cambio radical? Quedamos a la espera, Amor. ¡Ya no puedes bajar el nivel!

