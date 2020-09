A pesar de que Mila Ximénez se encuentra en pleno tratamiento para atajar su cáncer, eso no le ha impedido reincorporarse a su trabajo este martes 1 de septiembre, y además lo hacía con buenas noticias: el tumor ha dejado de extenderse e incluso el del pulmón se ha reducido un poco. Con esa alegría en el cuerpo, Mila llegaba a lo que ella misma ha calificado 'su casa', y lo hacía de la mano de uno de sus grandes amigos: Jorge Javier Vázquez. Fue una tarde de emociones y muchos sentimientos, pero si algo transmitió Mila fue que la fuerza no la ha perdido.

Precisamente quiso reflexionar en su cuenta de Instagram lanzando un mensaje: una sencilla frase que dice mucho de cómo se ha enfrentado a su enfermedad estos últimos meses, desde que lo anunciara el pasado mes de junio: "Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud". Toda una declaración de intenciones ante su enfermedad, algo que no puede cambiar, pero sí ha conseguido convertir el miedo en esperanza, y así lo ha explicado en el comentario junto a la foto: "Es la única elección que tengo. Y me cuelgo ahí. Ojalá pudierais entender el poder de no quedarte en el miedo. ¡Somos invencibles!", gritó a los cuatro vientos, dejando claro, así, que, dentro de lo malo, está pletórica.

Unos días atrás, Mila volvió momentáneamente de visita a 'Sálvame' por sorpresa para poder ver a sus compañeros. A pesar de la mascarilla, lo hizo con una gran sonrisa en la cara, y aunque no se pudo abrazar a ellos, sintió el calor de todos, que estaban deseando verla de nuevo. "Tenía miedo, y necesitaba volver a casa. Eso es todo", escribió horas más tarde en sus redes sociales. ¡Mucha fuerza, Mila!

