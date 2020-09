Kiko Matamoros y Marta López han disfrutado de unos días de lujo en México.

han disfrutado de unos días de lujo en México. El colaborador ha descansado junto a su chica a pesar de las críticas y las polémicas que seguían en España.



Después de unas semanas muy complicadas en el hospital, Kiko le hizo una promesa a Marta: harían un superviaje para disfrutar de unas merecidas vacaciones en cuanto le dieran el alta. Dicho y hecho. Nada más salir, con 14 kilos menos y todavía bastante débil, el colaborador cogió un avión junto a su chica para broncearse en las playas caribeñas. La pareja llegó a la ciudad de Tulum para presumir de amor, unos días para cargar pilas antes de volver a Madrid. Marta disfrutó al máximo del mar, pero no se olvidó ni un segundo de su novio, al que mimó en todo momento, mientras él descasaba en la hamaca.

Agencias

Kiko y Marta se han mostrado de lo más cómplices en una de las terrazas del lujoso hotel donde se han alojado durante su estancia en México. Conversaciones, besos, abrazos y arrumacos que demuestran que lo suyo en un amor a prueba de bombas.

Agencias

Marta y Kiko se mostraron súper cariñosos. La modelo, estudiante e influencer se ha convertido en su sombra y ahora es la encargada de hacerle las curas. ¡La mejor enfermera para el colaborador!

Agencias

Durante su estancia en México, la pareja ha tenido tiempo para todo. Marta que es una gran aficionada al deporte siempre encontraba un momento para hacer sus rutinas de ejercicio que le encantan.

Agencias

Eso sí, el resultado de tanto deporte salta a la vista porque vaya cuerpazo se gasta Marta. La joven se llevó una buena colección de bikinis a México que no ha dudado en lucir en su perfil de Instagram como buena influencer.

Agencias

A pesar de haber elegido un destino tan lejano, la pareja no ha podido escapar de las polémicas en las que sigue envuelta. Matamoros continúa en guerra con su ex, Makoke, que intentó defender a su hija Ana después de que el colaborador la tachase de “niña malcriada” vía exclusiva. “Es muy triste que un padre venda a su hija. Por favor, que pare”, respondió la colaboradora a su ex en “Viva la vida”.

Agencias

Aunque Matamoros aún no está al cien por cien, parece que le pueden las ganas de volver a la normalidad: “No me ha dado miedo irme de vacaciones, he estado asesorado”, afirmó desde México. Seguro que responderá a los ataques desde un plató.

El regreso de Cristina Pujol

Telecinco

Tras romper con Makoke, Kiko mantuvo una relación con Cristina Pujol, que desapareció del mapa cuando lo dejaron, pero ahora ha regresado para declararle la guerra: “Me debe 5.000 euros y ya no me callo”, avisa. Cristina asegura que Matamoros sí tuvo un romance con Sofía Suescun y también ha desvelado que el colaborador habría intentado quedar con ella cuando ya salía con Marta. “Cuando ella se fue al certamen de Miss España nos tirábamos hasta las cinco de la mañana hablando por mensajes”, explicó. La de Albacete recibirá respuesta pública de Kiko, seguro.

