Bradley Cooper ha pasado mucho miedo por su madre debido a la crisis del coronavirus.

El actor ya ha vuelto a su rutina.

El actor Bradley Cooper no ha pasado por su mejor momento debido a la crisis sanitaria mundial que ha provocado el COVID-19. Y es que si algo ha generado la pandemia es miedo por nuestros seres queridos más mayores. Eso es precisamente lo que le ha pasado al actor. Cooper se ha abierto como nunca en una entrevista al medio 'Interview' y ha confesado el miedo que ha tenido por su madre, ya que, debido a sus graves problemas de salud, el actor ha tenido pánico de que su progenitora se infectara de coronavirus. Una situación que ha sido una de las más duras de su vida.



El actor, que pasó varias semanas junto a su hija, su madre Gloria y sus dos perros, ha querido dejar claro que no ha salido de casa en ningún momento por miedo a contagiar a su madre. "Mi madre va a cumplir 80 años y tiene una bolsa de colostomía, así que no puedo dejar que nadie entre en casa. Y no puedo salir, porque si ella se contagia, se acabó", ha dicho Bradley. No obstante, no ha sido un encierro tan duro gracias al patio que tienen en casa: "Vivimos en una pequeña casa adosada y, afortunadamente, hay un patio trasero".

Además, no han parado de hacer actividades para matar el tiempo. "Nos levantamos, hacemos clase de natación en la bañera", aseguró. Y es que para el actor la familia es algo fundamental en su vida: "Mi familia está muy unida, y la muerte de mi padre fue brutal para todos nosotros. Fue un cisma. Y nos necesitamos los unos a los otros".



Tras esta dura situación, el intérprete ha vuelto a su trabajo. El actor se encuentra actualmente inmerso en la grabación de 'Encino', la nueva película de Paul Thomas.

