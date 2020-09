Oriana confiesa todos los retoques estéticos y operaciones que se ha hecho.

Oriana Marzoli es una monada y que nadie le diga lo contrario. La venezolana va siempre divina de la muerte, perfecta hasta el más mínimo detalle y se preocupa mucho por lucir guapa para ella misma, para su chico, Iván, y por supuesto, para sus fans. Por eso no tiene problema en acudir a una clínica estética para hacerse un retoque cuando algo no está como a ella le gusta. Y si hay algo que no termina de convencer a Oriana son sus labios. Hasta ahora, ella lo solucionaba con maestría a golpe de perfilador, pero ha debido cansarse de hacerlo y ha decidido ponerle remedio acudiendo a Camilo Esquivel, su doctor de confianza. Y ya que estaba allí, le ha pedido al médico que confesara todos los retoques estéticos a los que realmente se ha sometido.

Ni se ha tocado la nariz, ni se ha puesto pómulos, ni lleva hilos tensores, ni se ha operado el culo, de todo eso, nada de nada. Oriana deja que sea su doctor el que desmienta categóricamente que se haya hecho ninguno de esos retoques. Y es que la extronista de 'MYHYV' está hasta el moño de que le acusen de ser una 'chica de plástico'.

Eso sí, no tiene problema en desvelar lo que sí se ha hecho como su operación de aumento de pecho. El resto de sus retoques los explica el doctor Camilo Esquivel.“Lo que le hemos hecho aquí es el labio, una definición del borde labial con ácido hialurónico. Y las últimas veces, el surco nasogeniano que lo tenía un poco marcado”, reconoce.

Y aclarado esto, Oriana se pone en manos del médico para que le deje los labios como quiere. “Necesito que me pongas un poquito más de 'lips', como el lado derecho que lo tengo pintado”, pide. Y es que, aunque algunos no lo crean, Oriana es fan de la naturalidad. “Yo no tengo el labio exagerado, es que me maquillo mucho por fuera. No me puedo poner una cosa que sobrepase los extremos. Naturalidad, ante todo”, explica.

Después de que el doctor le inyecte el ácido hialourónico, la finalista de 'La casa fuerte' ya está encantada con el resultado pero, aun así, al día siguiente muestra cómo han quedado sus labios y confiesa por qué no se pone más. “Tengo una madre que no me deja cometer errores con ese tema, no me deja que tenga dos chorizos como labios”, confiesa.

Además, Oriana reconoce que le encantaría operarse la nariz pero que le da miedo. “Yo tengo la nariz como una patata pero ¿y si me la opero y me queda mal? La nariz es algo que te cambia mucho el careto, así que con eso sí que no me arriesgo”, explica. Y como alegato final vuelve a dejar claro su mensaje. “Solo tengo operados los pechos y el relleno de labios. Este culo es mío porque lo trabajo. ¿Por qué tenéis que decir que todo el mundo está operado por simplemente ser guapo? Espero que esto le ayude a las chicas, que con maquillaje y con entrenamiento, uno puede estar super bueno, no hace falta tener que operarse entero.

