Lidia Torrent y Jaime Astrain están locos el uno por el otro. La camarera de 'First Dates' y el modelo madrileño parece que viven eternamente en su primera cita, a pesar de que ya llevan un año juntos, y eso, no lo vamos a negar, nos encanta. Si hace unos días, nos daban envidia cuando los veíamos dándolo todo y dejándose llevar por la pasión sin esconderse en una playa de Ibiza, ahora la pareja nos demuestra su lado más romántico con un tierno paseo agarrados de la mano por las calles del centro de Málaga, donde ambos viajaron para asistir a la 23 edición del Festival de Cine de Málaga. No sabemos qué tiene Jaime, aunque lo intuimos, pero está claro que tiene a su chica totalmente entregada.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La hija de Elsa Anka, que el pasado 16 de agosto cumplía 26 años, y su churri desafiaron el calor malagueño para darse un relajado paseo agarraditos de la mano, protegidos con sus mascarillas. Eso sí, las altas temperaturas en Andalucía hacían que a Lidia le molestara su larga melena y tratara de recogerla.

Gtres

Eso sí por mucho calor que hiciera, la parejita no soltaba sus manos, lo del sudor les daba absolutamente igual. Lidia presumía de cuerpo con un conjunto negro de camiseta de tirantes y pantalón, mientras que su atractivo novio apostaba por una camiseta blanca con la que marcaba sus perfecto torso, un pantalón negro y deportivas blancas. Ay, si es que son tan monos que están estupendo con cualquier cosa.

Gtres

Está claro que la relación de Lidia y Jaime va viento en popa, a toda vela. Lejos muy lejos queda ya el noviazgo de la hija de Elsa Anka con su ex Matías Roure, su macizorro compañero argentino de 'First Dates', con el que rompió en el verano de 2019. Ahora Lidia solo tiene ojitos para su chico y no nos extraña porque está de toma pan y moja. Desde luego, la muchacha tiene muy buen gusto a la hora de elegir churris.

Las mejores ofertas de septiembre Estuche de vapor Lékué 25,90 € - 16,49 € Rizador de pelo Remington 39,90 € - 27,89 € Estuche de colores Carioca 27,90 € - 16,87 € Termómetro infrarrojos Niceao 10,49 € Camiseta GAP 35,95 € - 14,38 € COMPRAR Pantalón de punto El Corte Inglés 25,99 € - 9,99 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 17,99 € COMPRAR Camisa 100% algodón El Corte Inglés 49,99 € - 15,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io