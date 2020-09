Paz Padilla ha tenido un 2020 duro. Sí, ha sido un año duro para todos por culpa de la pandemia y las miles de personas que han fallecido debido al coronavirus, pero en el caso de Paz, este año se ha cebado especialmente con ella: en febrero, fallecía su madre, Dolores; en julio, su marido, Juan Vidal, y en agosto, su suegra, todos debido a largas enfermedades. Sin duda, Paz ha tenido que sobreponerse de mucho en muy poco tiempo, pero su fortaleza, en algún momento, ha necesitado apoyo, y parece que lo ha encontrado en una técnica de la que se ha hecho fan.

Precisamente ha sido Paz la que, en su cuenta de Instagram, ha compartido las clases que está dando, y no son de otra cosa que yoga: "Encontrando paz en mi interior", escribía junto a una foto en la que se la ve a ella de espaldas junto a su instructor en plena naturaleza. Y es que, sin duda, la presentadora ha necesitado mucha tranquilidad mental y mucho apoyo de lo suyos para enfrentarse a todo lo que ha tenido que vivir en este año. Año que, seguro, está deseando despedir.

Por lo pronto, Paz ya ha sido confirmada como la estrella invitada en el próximo 'Sábado Deluxe', donde concederá una extensa entrevista, quizá con el horizonte más claro que hace unas semanas, donde contará cómo ha vivido la especial despedida a sus familiares, sobre todo la de su marido, que, en vez de ser un velatorio triste, quisieron hacerle una fiesta y celebrar su vida.

