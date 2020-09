Ana Fernández y Adrián Roma, espectaculares en Marbella.

La pareja está más enamorados que nunca.

Ya quedan pocos días de verano y nuestros famosos los están aprovechando al máximo. Ejemplo de ello son Ana Fernández y Adrián Roma. La pareja, que se ha pegado un verano de ensueño, está disfrutando como nunca de sus últimos días en Marbella en este verano tan atípico que nos ha tocado vivir a todos. Eso sí, no han estado solos. Y es que los tortolitos disfrutaron de una jornada de lo más divertida junto a sus perros. La actriz y el cantante están más unidos que nunca. De hecho, ya es raro verlos por separado. Prueba de ello es que Ana Fernández, junto a su gran amiga Andrea Molina, que sale con Juan Fernández, también componente de Marlon, acudió al primer concierto del grupo tras el confinamiento para apoyar la carrera de su chico.

Durante la jornada playera, la pareja disfrutó al máximo de las cálidas aguas de la Costa de Sol y se lo pasó pipa con sus cinco perros. Y es que, además de compartir pasión por la música, los tortolitos tienen un gran amor por lo animales.

Para la ocasión, la actriz optó por un bikini con un estampado muy tropical que le sentaba como un guante dejando ver el gran cuerpazo que tiene. Eso sí, Adrián tampoco se quedó atrás. El cantante tiene un 'six-pack' perfecto que nos encanta...

Ana y Adrián están viviendo un momento muy dulce, y no solo en lo personal. Tras finalizar 'Las chicas del cable', de Netflix, Ana estrenó hace unos meses 'Voces', su nueva película, y Adrián sigue triunfando con Marlon. ¡Enhorabuena, tortolitos!

