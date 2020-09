El actor Dwayne 'La Roca' Johnson cuenta el drama que él y su familia han vivido por culpa del coronavirus.

A través de un vídeo, el famoso intérprete quiso mandar un mensaje de concienciación a toda la población.



La crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19 nos ha hecho vivir momentos muy duros a todos. El actor Dwayne 'La Roca' Johnson, una de las estrellas más conocidas de Hollywood, ha querido contar, a través de un vídeo en Instagram, el drama que ha vivido él, su esposa y sus dos hijas, de cuatro y dos años, tras dar positivo por coronavirus.

"Quería ofreceros una pequeña actualización sobre las cosas que me han sucedido durante las últimas dos y media o tres semanas. Mi esposa Lauren, mis dos hijas y yo, todos hemos dado positivo por COVID-19", reveló.

"Podría decirles que esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia, y para mí, personalmente, también. Dar positivo en COVID-19 es muy diferente a estar herido, ser desalojado o incluso estar en quiebra, cosas que me han pasado unas cuantas veces. Y he pasado por algunas tonterías en el pasado", añadió, visiblemente afectado por la situación que ha tenido que vivir junto a su familia.

"La razón por la que contraer el virus es tan diferente es porque mi prioridad número uno es proteger siempre a mi familia. Y proteger a mis hijos, a mis seres queridos. Ojalá fuera solo yo quien dio positivo, pero no ha sido así, ha sido toda mi familia, así que ha sido una verdadera patada en el estómago. Pero estoy feliz de deciros que nosotros, como familia, estamos bien. Estamos en el otro extremo, estamos en el otro lado. Ya no somos contagiosos y, gracias a Dios, estamos sanos", continuó.

Tras este duro relato, el famoso intérprete quiso mandar un mensaje de concienciación a la población. "Mantente disciplinado. Estimula tu sistema inmunológico. Comprométete con el bienestar. Usa mascarilla. Protege a tu familia. Sé estricto en cuanto a tener personas en casa o hacer reuniones. Mantente positivo. Y cuida de tus semejantes", escribió junto al vídeo.

En último lugar, quiso hacer un alegato a favor de la mascarilla, como hizo Lady Gaga en los 'MTV'. "Me desconcierta que algunas personas, incluidos algunos políticos, tomen esta idea de usar máscaras y la conviertan en parte de una agenda política. No tiene nada que ver con la política. Usa mascarilla. Es un hecho, es lo correcto y responsable. No solo para ti y tu familia, sino también para tus semejantes", concluyó.

