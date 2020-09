Con todo lo que ha pasado este 2020, hacía mucho que no sabíamos de las vidas de Yoli y Jonathan. Aunque ambos se han mantenido activos en sus redes sociales, lo cierto es que no han compartido tanto de sus vidas privadas como nos habría gustado, y ahora, por fin, hemos sabido qué ha sido de ellos... y hemos alucinado al ver que han dado un giro de 180 grados. La ex pareja ha pasado de llevarse fatal y discutir por todo en plena ruptura, a tener un buen rollo inimaginable hace algunos meses, y lo hemos podido comprobar en el último capítulo de Yoli para su canal de MTMad.

Los ex grandes hermanos han decidido, por fin, llevarse bien por el bien de su hija, Valeria, y que no le falte ni amor ni cariño por parte de ninguno de los dos. Tan bien se llevan, que ahora Yoli ha "vuelto" a los brazos de Jonathan... pero no como os pensáis: ella está la mar de feliz con Jorge, su nuevo amor, al que conoció justo antes de la pandemia, y con el que ya vive... pero la familia de ella se ha metido por medio para decirle que creen que debería relajarse un poco e ir más despacio, y por eso ha querido pedirle consejo a Jonathan...

"Sé que tu familia es muy protectora, pero una cosa es dar un consejo y otra tratar de cambiar la vida de una persona. Yo, por ejemplo, sentía una presión muy grande por esa parte, pero hay que saber decir las cosas y medir las palabras, porque eso está bien, pero quien tiene que dirigir tu vida eres tú", le ha dicho. "Ya, pero lo que no quieren es que vuelva a equivocarme. Nosotros fuimos muy rápido, que tampoco lo buscábamos así, pero pasó, y salió como salió", ha recordado ella.

Jonathan ha sido de lo más sincero, y ha hablado desde su experiencia: "Eso son experiencias que te da la vida. Si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros, pero no tiene que haber nadie que esté por detrás. Pienso que nuestra relación también se rompió un poco por eso, por la presión que ejercía tu entorno. Mira mis padres: cuando estuve contigo, jamás me dijeron nada, aunque después de romper sí se abrieron y hablaron conmigo de lo que habían visto y vivido", y Yoli parecía convencida: "Yo a las personas que quiero las escucho, pero sí es verdad que a veces me dejo influenciar, y Jorge me lo dice", respondía.

¿Conseguirá Yoli encontrar el equilibrio entre el amor y la razón? ¿Seguirá acelerada en su relación... o tomará el consejo de su madre y echará el freno de mano? ¿Cogerá la experiencia que le ha dado su relación con Jonathan para no volver a 'cagarla'? Seguro que lo veremos...

