Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez acercan posturas por el bien de su hijo Nyan y pasan juntos un día en familia.

por el bien de su hijo Nyan y pasan juntos un día en familia. La ex tronista es consciente del interés que ha despertado su posible reconciliación con el futbolista y ha decidido afrontar el tema.

La relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez dejó de ser idílica en el momento en que se separaron, aunque ella misma ha confesado que, durante el embarazo de su hijo, ya comenzaron los problemas. “No lo pasé bien porque me vi un poco sola”, confesó sobre la época en la que estaba esperando el nacimiento de Nyan que ocurrió en junio de 2017. Si durante ese tiempo ya hubo algún desencuentro, más adelante la separación sería definitiva y sin vuelta atrás. La terrible enfermedad que sufre el pequeño les distanció aún más, en lugar de unirlos. Aurah reprochó entonces a Jesé y, hasta hace poco, ha seguido haciéndolo, que no atendiera lo suficiente a su hijo. “El papá decidió irse en el momento más grave de la vida de nuestro hijo”, acusa la ex tronista.

La guerra entre ambos se volvió tan complicada que el futbolista llegó incluso a interponer una demanda de acoso contra la ex concursante de 'GH VIP'.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, las aguas parecen haberse calmado. Una buena noticia que desveló Kiko Hernández al contar que Aurah y Jesé habían estado juntos con su hijo en el Parque de Atracciones Holidayworld Maspalomas de Las Palmas de Gran Canaria. Y, al parecer, ese no habría sido el único encuentro entre ambos. Así las cosas, ninguno de los dos se había manifestado para explicar cómo han llegado a este buen entendimiento, hasta ahora.

Mtmad

Aurah Ruiz no ha podido eludir el tema y ha decidido afrontarlo en el último episodio de su canal de Mtmad. “Antes de empezar a grabar quiero apuntar una cosa. Este es un canal sobre mi vida y también tengo que aportar información, o no, de lo que va pasando durante toda la semana”, explica la canaria antes de enseñar la nueva casa donde se encuentra ahora al sur de la isla.

Mtmad

“Quería apuntarles una cosa, de todo lo que se está hablando de mí, yo he decidido no dar ninguna clase de información, por ahora. Así que espero que lo respeten”, declara Aurah aludiendo a los rumores sobre su supuesta reconciliación con Jesé. “Por ahora”, la ex gran hermana prefiere mantenerse en silencio, de modo que tendremos que estar muy pendientes de si lo hace próximamente o si de es Jesé quien rompe su silencio.

Las mejores ofertas de septiembre Plancha de pelo Remington



91,99 € - 29,99 €



COMPRAR Olla de cocción lenta Crock-Pot 79 € - 57,99 € COMPRAR Termómetro infrarrojos Niceao 9 € Exprimidor eléctrico Jata 79,90 € - 43,20 € COMPRAR Camiseta GAP 35,95 € - 14,38 € COMPRAR Pantalón de punto El Corte Inglés 25,99 € - 9,99 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 17,99 € COMPRAR Camisa 100% algodón El Corte Inglés 49,99 € - 15,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io