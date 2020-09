Sylvester Stallone está rodando la película ‘Samaritan’.

Las hijas y su mujer lucen unos tipazos de impresión.

En la pantalla siempre interpreta a tipos duros, pero Sylvester Stallone, que ya tiene 74 añazos, es un auténtico ‘osito’ cuando está con su familia. El actor pasó un divertidísimo día de playa en Malibú junto a su mujer, Jennifer Flavin, y dos de sus hijas, Sophia y Scarlet. Las chicas lucieron tipazo mientras jugaban con las olas.

Y es que las dos pueden presumir de cuerpo y músculatura ¡Cualquiera echa un pulso con ellas! Está claro que han heredado de su padre su pasión por el gimnasio. Y es que tanto Scarlet como Sophia tienen un cuerpo de impresión y sus bikinis les quedaban de miedo.

Agencias

Sophia, de 23 años eligió un bikini rojo con top de triángulo con el que quitaba el hipo mientras su hermana, y Scarlet, llevaba una braguita de baño negra y se protegió del sol con camiseta y gorra, disfrutaron al máximo con las olas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tienen otra hermana, Sistine, de 22 que ese día no las acompañaba en la diversión en la playa.

Agencias

El actor cumplió 74 años en julio y está en plena forma. Ahora se encuentra rodando la película ‘Samaritan’, una cinta de acción que le llevará de nuevo a la gran pantalla.

Jennifer Flavin y Stallone celebraron en mayo su 23 aniversario de boda. Ella tiene 51 años y desde luego, cualquiera lo diría con el tipazo que tiene.



Agencias

La familia al completo estuvo sin mascarilla en la playa porque no había mucha gente y se mantenían las distancias de seguridad... que os estamos viendo venir con las críticas.

Las mejores ofertas de septiembre Plancha de pelo Remington



91,99 € - 29,99 €



COMPRAR Olla de cocción lenta Crock-Pot 79 € - 57,99 € COMPRAR Termómetro infrarrojos Niceao 9 € Exprimidor eléctrico Jata 79,90 € - 43,20 € COMPRAR Camiseta GAP 35,95 € - 14,38 € COMPRAR Pantalón de punto El Corte Inglés 25,99 € - 9,99 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 17,99 € COMPRAR Camisa 100% algodón El Corte Inglés 49,99 € - 15,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io