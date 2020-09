Terelu Campos vive un momento muy feliz.

La colaboradora reacciona a las declaraciones su madre sobre Rocío Carrasco.



Terelu es una de nuestras debilidades y siempre nos alegramos de verla tan bien. El pasado 31 de agosto, la hija de María Teresa Campos cumplió 55 primaveras y decidió celebrarlo con un pequeño grupo de afortunados. Debido al Covid-19, la colaboradora se olvidó de sus fiestones de antaño e invitó a cenar a su amigo Kike Calleja, a su compañera Isabel Rábago y a su hermana Carmen Borrego, que llegó junto a su marido, José Carlos Bernal. Faltó su madre, todavía algo miedosa de reunirse con gente, y su hija Alejandra.



Mucho más segura

La colaboradora de Telecinco posó guapísima en la puerta del restaurante: americana estampada, leggings, su ya característico pelo rojizo y una gran sonrisa. No hay duda de que la malagueña está atravesando una etapa muy dulce en la que ha dejado atrás sus complicados problemas de salud. Se ve que pisa mucho más segura y ha encontrado en ‘Viva la vida’ una colaboración a su medida.

Agencias

Terelu se entiende con Emma García y ya no tiene que lidiar con un espacio tan exigente (y tirano muchas veces) como ‘Sálvame’. Todavía anhela tener programa propio, pero también ha probado nuevos retos, como interpretar a ‘Bárbara Valiente’ en ‘Paquita Salas’.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ha superado un bache económico que la hizo dormir intranquila durante bastantes meses. En plena pandemia consiguió vender su tríplex de lujo por 1,4 millones de euros y ahora vive de alquiler en una preciosa casa a las afueras de Madrid, en Aravaca.

Agencias

No tiene deudas y vive al día gracias a un trabajo que disfruta. Según publica ‘Vanitatis’, Terelu ha decidido empezar de cero una nueva vuelta al sol. “No tiene en estos momentos nada a su nombre. Tan sólo cuenta con una empresa, Rubitecam SL, sin apenas actividad”, señalan.

Terelu disfruta ahora de su familia, de su incondicional grupo de amigos y de la soledad, algo que le costó asimilar. “Yo siempre he creído que era una tía de pareja, pero he descubierto que se está muy bien sin nadie. Estoy encantada de la vida sola porque tengo mucho amor a mi alrededor”, explicó recientemente.

Terelu parece cerrada a encontrar un compañero de vida, aunque tiene claro qué es lo que debe de tener el hombre que esté a su lado: “Necesito que me den seguridad porque yo estoy llena de inseguridades por las circunstancias de mi vida”, señaló. Estás divina, Terelu.



La gran ausente

Agencias

María Teresa Campos sigue con mucho interés la evolución de la pandemia y sólo sale de casa por motivos de trabajo, como cuando participó en el ‘Hormigas blancas’ de Rocío Jurado. La periodista decidió no acudir al cumpleaños de su hija para evitar reuniones sociales. Seguro que pronto se ven las caras y soplan las velas con Alejandra, que tampoco fue a la celebración.

Agencias

Nuestra revista ya está a la venta ¡corre a tu kiosko y no te quedes sin ella!



Las mejores ofertas de septiembre Fiambrera hermética Lékué 24,90 € - 14,75 € Plancha de pelo Remington



91,99 € - 29,99 €



Olla de cocción lenta Crock-Pot 79 € - 57,99 € Exprimidor eléctrico Jata 79,90 € - 43,20 € Camiseta GAP 35,95 € - 14,38 € COMPRAR Pantalón de punto El Corte Inglés 25,99 € - 9,99 € COMPRAR Pack 3 neceseres Women'secret 22,99 € - 17,99 € COMPRAR Camisa 100% algodón El Corte Inglés 49,99 € - 15,99 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io