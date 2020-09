Robert Pattinson ‘se carga’ el rodaje de ‘Batman’ al dar positivo en coronavirus

Malas noticias para el mundo del cine, y en especial para los fans de 'Batman': la nueva película no va a poder cumplir con los plazos establecidos ni, probablemente, estrenarse cuando se había previsto, y todo porque el actor principal, Robert Pattinson, que ya estaba dando vida a Bruce Wayne, ha dado positivo en coronavirus en la última prueba PCR que se ha hecho, dando así al traste con los planes de la productora y con el rodaje, ya que ahora todos sus compañeros están en casa de cuarentena. Y es que puede que el 'hombre murciélago' sea un héroe casi invencible... pero el coronavirus también ha llegado a su vida.

"Un integrante de la producción de 'The Batman' dio positivo en la prueba de Covid-19 y está en aislamiento, siguiendo los protocolos establecidos", publicaron desde los estudios de Warner Bros, y añadieron: "La filmación está actualmente en pausa". No quisieron, en ese momento, dar más detalles de quién había sido la persona afectada, pero poco tardaría en saberse. Fue la revista Vanity Fair la que destapó el caso.

El rodaje, a pesar de todo, ya estaba bastante avanzado, y se preveía estrenar la película en junio de 2021 (algo que ya se ha puesto en duda). Tanto, que ya se había lanzado un primer tráiler en un evento virtual para fans de DC Comics, 'DC FanDome'. De momento, habrá que esperar para verles volver al trabajo.

